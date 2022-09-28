Фільм Дев’ять життів вийде в ефір ICTV у середу, 28 вересня, о 21:30, і продовжить документальний цикл А потом пришли “братья” від Об’єднання українських продюсерів (ОУП).

У перші години та дні повномасштабного вторгнення російської армії в Україну люди поспіхом виїжджали з Києва та Київської області, як їм здавалося, на кілька днів, щоб перечекати активну фазу бойових дій. Багато хто на свій страх і ризик залишав удома своїх тварин, яких не міг забрати з собою. Але дні перетворювалися на тижні, запаси їжі та води у тварин закінчувалися. Житлові будинки бомбили, а чотирилапі, якщо виживали, то залишалися у зруйнованих квартирах без їжі та води.

Дев’ять життів — це фільм про волонтерів, які, ризикуючи власним життям, витягували тварин із палаючих і зруйнованих квартир. Про людей, які не поїхали, а залишилися рятувати тих, хто слабший і не може себе захистити. Про героїв, які відмовлялися залишати тварин у зоопарках та притулках навіть під час найзапекліших обстрілів.

Зараз дивляться

– Я б, можливо, поїхала, якби тут не було тварин. Тварин я не залишу! Якщо ляжемо, то ляжемо всі разом, або щось робитимемо, — ділиться героїня фільму Наталя Попова, яка рятує тварин зі зруйнованих зоопарків.

Дев’ять життів — це фільм про 9 врятованих душ: людей і тварин. Їх могло бути 10, якби не війна… Волонтери, рятуючи собак, котів, коней та навіть левів, довели, що бути людиною — це ще й відповідальність перед тими, кого приручили.

Творці фільму хочуть через історії про порятунок тварин розповісти про вільну, незалежну, чуйну націю, для якої важливе кожне життя – чи то солдат, сусід, старий, дитина чи домашня тварина. Українці рятують своїх і чужих тварин, а чотирилапі рятують психіку людей у нелюдських умовах, у яких всі опинилися після 24 лютого.

Фільм виходить у партнерстві з гуманістичним рухом UAnimals, що з початком повномасштабної війни рятує тварин у зоні бойових дій: годує, лікує та евакуює. Фонд UAnimals з початку повномасштабної війни активно допомагає тваринам у зонах воєнних дій. Усі кошти, отримані Фондом UAnimals від глядачів документального фільму Дев’ять життів, будуть розподілені між героями фільму, які займаються волонтерською діяльністю та допомагають тваринам, що потрапили в біду.

– Ми вражені тією кількістю людей, що з початком повномасштабної війни, ризикуючи власним життям, рятують тварин. Хтось їде через пів країни, щоб забрати собаку, хтось під обстрілами залишається зі своїми тваринами у притулку, а хтось, навіть перебуваючи в лавах ЗСУ, продовжує рятувати навіть найменше життя. Ми би хотіли, щоб про історії, розказані в фільмі, дізналось якомога більше людей. Щоб світ усвідомив: поки ворог винищує все живе, українці рятують навіть тварин, — каже засновник UAnimals Олександр Тодорчук.

Знімальна група:

Режисер — Ігор Гома

Креативний продюсер — Юрій Мукуленко

Генеральні продюсери — Алла Липовецька, Марина Квасова