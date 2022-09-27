Как прокачать знания украинцев: на украинских просторах появилось новое издательство WELL BOOKS

Издательство, магазин и клуб для своих — так можно описать новый портал, который недавно появился в украинском онлайн-сегменте.

Речь идет о сайте WELL BOOKS, который предлагает купить книги на украинском.

Действительно? Еще один книжный магазин? — пожал плечами рядовой читатель. Однако на самом деле далеко не все так банально.

Сейчас смотрят

Дело в том, что WELL BOOKS занимает интересную нишу: это сайт для людей, которые интересуются экономикой и, в частности, темой либертарианства.

Также он заинтересует сторонников саморазвития. И у сайта есть все предпосылки, чтобы успешно конкурировать с уже известными публике книжными порталами.

Что внутри

Тематика интернет-магазина особая: большинство книг посвящено экономической науке (здесь и наукпоп, и издание для продвинутых). А еще есть классическая художественная литература (тоже интересная для сторонников свободной экономики), нон-фикшн и даже детские комиксы, посвященные основным экономическим проблемам и вопросам.

Эта подборка разбавлена литературой на темы психологии, управления, саморазвития и многого другого.

Сейчас на сайте — книги от 32 авторов: известных классиков и достаточно новых для Украины имен.

Есть и проверенные бестселлеры от Айн Рэнд, Дейла Карнеги, Наполеона Хилла. А еще — что особенно важно — есть эксклюзивные для нашей страны издания.

Это — книги от собственного издательства. Ассортимент указывает на то, что WELL BOOKS взяли курс на освоение ниши свободной экономики — либертарианства.

Уже сейчас можно выбрать напечатанные книги от известных в мире ученых и бизнесменов, которые придерживались именно либертарианских идей.

Многие из этих книг — классика на Западе, однако на украинский они переведены впервые.

Что снаружи

Дизайн сайта выполнен в светлых тонах и отличается приятным минимализмом. Ни одного лишнего элемента, поэтому ничто не отвлекает от просмотра ассортимента и выбора книг.

Особенно понравилось понятное разделение на рубрики, удобный поиск произведений по авторам, доступные условия оплаты и доставки.

На главной странице также опубликованы некоторые рецензии и статьи блога: можно нажать и увидеть все публикации.

Страницы с информацией о товарах тоже не разочаровали. В начале — все необходимые краткие данные об выбранной книге.

Если хочется узнать больше — достаточно немного продвинуться вниз. Качественные фотографии, доступные данные об условиях заказа — есть все необходимое.

Как купить

WELL BOOKS предлагает простой алгоритм оформления заказа. Выбранную книгу можно добавить в корзину или купить сразу, без оформления.

В случае добавления в корзину появляется удобное боковое меню с информацией о заказе.

Интересная опция — рекомендация c одной книги. А еще, в качестве дополнительной опции, есть возможность заказать подарочная упаковка.

Наверное, этим компания охватывает часть аудитории, которая покупает книги в качестве подарков для партнеров или руководителей.

Чтобы оформить заказ, достаточно заполнить минимум полей: указать ФИО, электронный адрес и телефонный номер, данные для доставки Новой почтой (выбора других курьерских компаний нет).

Дополнительная возможность — заказ доставки на другой адрес. В целом все хорошо продумано и интуитивно понятно.

Кого это заинтересует

Итак, кому может пригодиться издательство и книжный онлайн-магазин с весьма особым ассортиментом?

Во-первых — прямых целевых клиентов. То есть, людей, которые начинают собственный бизнес или же заинтересованы в мотивирующей и познавательной литературе.

Им придется по нраву популярный нон-фикшн и другие классические экземпляры. А с помощью детской литературы они могут привлекать к теме свободной экономики собственных детей.

WELL BOOKS предлагает интересности и для тех, кто уже имеет базовые знания и желают их прокачать.

Книги собственного издательства — именно для них. А вместе с тем — пособия по менеджменту и аспектам человеческой психологии.

А еще стоит упомянуть о нише клиентов, которые покупают книги на подарок. Качественная бизнес-литература остается неплохой идеей для статусного презента.

Большой плюс к карме WELL BOOKS за то, что он удобно ориентирует покупателей, которые пришли именно с целью выбрать что-то интересное, а также предлагает подарочное упаковку и отправку непосредственно адресату.

Сообщество для своих

Каждый коммерческий сайт заинтересован в создании аудитории постоянных клиентов, которые раз за разом возвращаются и делают новые заказы.

WELL BOOKS с этой целью предлагают интересное решение-участие в собственном клубе.

Сейчас понятно, что это даст доступ к эксклюзивному контенту и особым предложениям (в том числе скидкам).

Как именно это будет происходить — на сайте не написано. Что ж, интрига есть, и этот вопрос стоит исследовать отдельно.

Наполнение

Отдельно стоит сказать о контенте сайта-а именно о текстах. Не смотря на серьезное тематическое направление, WELL BOOKS отличается простыми описаниями книг, статьями блога и текстами других страниц.

Возможно, это сделано намеренно — что бы привлечь людей, которые только начинают интересоваться такой литературой. Логично: зачем отпугивать потенциальных клиентов сухими описаниями?

Отдельно стоит поблагодарить авторов за рецензии. Также есть экспертные обзоры каждой книги из ассортимента. Это — отличное решение для людей, которые заинтересованы, однако не знают, что именно выбрать.

Цена вопроса

В целом ценовая политика на сайте приятная. Стоимость книг иногда ниже, чем у имеющихся лидеров книжного онлайн-рынка.

Некоторые издания стоят так же как и у конкурентов. Что касается книг от собственного издательства WELL BOOKS — их стоимость доступна.

Скорость работы и доставки

Сейчас сайт дает возможность делать заказ только с доставкой от Новой Почты. Планируется ли добавлять еще операторов на выбор — неизвестно.

Оплатить заказ можно онлайн — на сайте. В описании указано, что возможен заказ с наложенным платежом, но при оформлении такой опции нет.

Думаем, это технический нюанс, который разработчики скоро исправят.

На сайте указано, что обработка заказа вместе с доставкой занимают максимум три рабочих дня. Что ж, это нормальная скорость для украинского рынка.

Общие впечатления

К преимуществам сайта можно отнести:

неплохой и интересный ассортимент;

интересную эксклюзивную литературу собственного издательства;

наличие системы поощрений для постоянных клиентов;

простой принцип оформления заказов.

Относительно нюансов: стоит расширить количество операторов доставки и дополнить выбор книг (хотя для только что открытого магазина ассортимент неплохой).

WELL BOOKS — интересный сайт, нужный украинцам. Сейчас очень актуально прокачивать знания в экономике. Особенно, если эти знания дают ведущие эксперты мира.