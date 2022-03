Сервіс Airbnb.com надає безкоштовне короткострокове житло для 100 тис. біженців з України, які змушені залишити свої будинки через війну.

Як подати заявку на безкоштовне житло від Airbnb для українців – далі в матеріалі.

Подати заявку на проживання може кожен українець, який виїхав з нашої країни після 20 лютого, чи тільки планує виїхати. Орендувати житло на кілька тижнів можна за допомогою спеціального ваучера, який можна отримати онлайн.

За допомогою Nova Ukraine ви можете подати заявку на отримання ваучера, заповнивши форму. Ця некомерційна організація займається наданням гуманітарної допомоги народу України.

Основна інформація, яка необхідна для заповнення форми:

Електронна адреса.

Імʼя та прізвище (бажано як у закордонному паспорті).

Номер телефону.

Дата виїзду з України.

Фото першої сторінки паспорта з імʼям та фото.

Якщо ви за межами України: завантажте фото сторінки вашого паспорта або міграційної картки де вказана дата останнього виїзду з України або вʼїзду до іншої країни. На фото повинен бути видний номер паспорту.

Для тих, хто ще не виїхав з України: зробіть скріншот вашого місця перебування на Google або Apple мапі. Ви можете зменшити мапу, щоб ми не бачили вашої вулиці, але було зрозуміло що ви наразі на території України.

Для тих, хто ще не виїхав з України: зробіть скріншот вашого місця перебування на Google або Apple мапі. Ви можете зменшити мапу, щоб ми не бачили вашої вулиці, але було зрозуміло що ви наразі на території України. Кількість людей у вашій родині, що шукає житло.

Імена всіх членів вашої сім’ї, що планують жити з вами.

В якій країні ви плануєте орендувати житло через AirBnB.

Кожна заява розглядається індивідуально, тому ваучер може надійти лише через 2-4 дні. Якщо ви не отримали відповіді протягом п’яти діб, напишіть на пошту refugees@novaukraine.org.

Проживання фінансується некомерційною організацією Airbnb, Inc., донорами фонду біженців Airbnb.org та господарями, які приєдналися до програми через Airbnb.org. Серед організацій є і International Organization for Migration, HIAS, Nova Ukraine, а також уряд Німеччини та Save the Children Sweden.