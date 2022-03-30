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Як отримати ваучер для безкоштовного житла для українців на Airbnb

30 Березня 2022, 16:02
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
сервіс оренди житла airbnb
Джерело: Depositphotos

Сервіс Airbnb.com надає безкоштовне короткострокове житло для 100 тис. біженців з України, які змушені залишити свої будинки через війну.

Як подати заявку на безкоштовне житло від Airbnb для українців – далі в матеріалі.

Подати заявку на проживання може кожен українець, який виїхав з нашої країни після 20 лютого, чи тільки планує виїхати. Орендувати житло на кілька тижнів можна за допомогою спеціального ваучера, який можна отримати онлайн.

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За допомогою Nova Ukraine ви можете подати заявку на отримання ваучера, заповнивши форму. Ця некомерційна організація займається наданням гуманітарної допомоги народу України.

Основна інформація, яка необхідна для заповнення форми:

  • Електронна адреса.
  • Імʼя та прізвище (бажано як у закордонному паспорті).
  • Номер телефону.
  • Дата виїзду з України.
  • Фото першої сторінки паспорта з імʼям та фото.
  • Якщо ви за межами України: завантажте фото сторінки вашого паспорта або міграційної картки де вказана дата останнього виїзду з України або вʼїзду до іншої країни. На фото повинен бути видний номер паспорту.
    Для тих, хто ще не виїхав з України: зробіть скріншот вашого місця перебування на Google або Apple мапі. Ви можете зменшити мапу, щоб ми не бачили вашої вулиці, але було зрозуміло що ви наразі на території України.
  • Кількість людей у вашій родині, що шукає житло.
  • Імена всіх членів вашої сім’ї, що планують жити з вами.
  • В якій країні ви плануєте орендувати житло через AirBnB.

Кожна заява розглядається індивідуально, тому ваучер може надійти лише через 2-4 дні. Якщо ви не отримали відповіді протягом п’яти діб, напишіть на пошту refugees@novaukraine.org.

Проживання фінансується некомерційною організацією Airbnb, Inc., донорами фонду біженців Airbnb.org та господарями, які приєдналися до програми через Airbnb.org. Серед організацій є і International Organization for Migration, HIAS, Nova Ukraine, а також уряд Німеччини та Save the Children Sweden.

Теги
Біженці , житло
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