Сервисе Airbnb.com предоставляет бесплатное краткосрочное жилье для 100 тыс. беженцев с Украины, которые вынуждены покинуть свои дома из-за войны.
Как подать заявку на бесплатное жилье от Airbnb для украинцев — далее в материале.
Подать заявку на проживание может каждый украинец, который выехал с нашей страны после 20 февраля или только планирует выехать. Орендовать жилье на несколько недель можно с помощью специального ваучера, который можно получить онлайн.
С помощью Nova Ukraine вы можете подать заявку на получение ваучера, заполнив форму. Эта некоммерческая организация занимается оказанием гуманитарной помощи народу Украины.
Основная информация, необходимая для заполнения формы:
- Электронный адрес.
- Имя и фамилия (желательно как в загранпаспорте).
- Номер телефона.
- Дата выезда из Украины.
- Фото первой страницы паспорта с именем и фото.
- Если вы за пределами Украины: загрузите фото страницы вашего паспорта или миграционной карты, где указана дата последнего выезда из Украины или въезда в другую страну. На фото должен быть виден номер паспорта.
- Для тех, кто еще не уехал из Украины: сделайте скриншот вашего места нахождения на Google или Apple карте. Вы можете уменьшить карту, чтобы мы не видели вашу улицу, но было понятно, что вы сейчас на территории Украины.
- Количество людей в вашей семье, которые ищут жилье.
- Имена всех членов вашей семьи, которые планируют жить с вами.
- В какой стране вы планируете снять жилье через AirBnB.
Каждое заявление рассматривается индивидуально, поэтому ваучер может поступить только через 2-4 дня. Если вы не получили ответа в течение пяти суток, напишите на почту refugees@novaukraine.org.
Проживание финансируется некоммерческой организацией Airbnb, Inc., донорами фонда беженцев Airbnb.org и хозяевами, присоединившимися к программе через Airbnb.org. Среди организаций есть и International Organization for Migration, HIAS, Nova Ukraine, а также правительство Германии и Save the Children Sweden.