Сервисе Airbnb.com предоставляет бесплатное краткосрочное жилье для 100 тыс. беженцев с Украины, которые вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

Как подать заявку на бесплатное жилье от Airbnb для украинцев — далее в материале.

Подать заявку на проживание может каждый украинец, который выехал с нашей страны после 20 февраля или только планирует выехать. Орендовать жилье на несколько недель можно с помощью специального ваучера, который можно получить онлайн.

С помощью Nova Ukraine вы можете подать заявку на получение ваучера, заполнив форму. Эта некоммерческая организация занимается оказанием гуманитарной помощи народу Украины.

Основная информация, необходимая для заполнения формы:

Электронный адрес.

Имя и фамилия (желательно как в загранпаспорте).

Номер телефона.

Дата выезда из Украины.

Фото первой страницы паспорта с именем и фото.

Если вы за пределами Украины: загрузите фото страницы вашего паспорта или миграционной карты, где указана дата последнего выезда из Украины или въезда в другую страну. На фото должен быть виден номер паспорта.

Для тех, кто еще не уехал из Украины: сделайте скриншот вашего места нахождения на Google или Apple карте. Вы можете уменьшить карту, чтобы мы не видели вашу улицу, но было понятно, что вы сейчас на территории Украины.

Количество людей в вашей семье, которые ищут жилье.

Имена всех членов вашей семьи, которые планируют жить с вами.

В какой стране вы планируете снять жилье через AirBnB.

Каждое заявление рассматривается индивидуально, поэтому ваучер может поступить только через 2-4 дня. Если вы не получили ответа в течение пяти суток, напишите на почту refugees@novaukraine.org.

Проживание финансируется некоммерческой организацией Airbnb, Inc., донорами фонда беженцев Airbnb.org и хозяевами, присоединившимися к программе через Airbnb.org. Среди организаций есть и International Organization for Migration, HIAS, Nova Ukraine, а также правительство Германии и Save the Children Sweden.