У розпал новорічних та різдвяних свят, щоб вловити святкову атмосферу та ще й не за всі гроші світу, варто поїхати до Польщі.

Придбати квиток на літак можливо від 300 грн. Так ми і зробили. Орендували апартаменти на одному з популярних сайтів. Проживання у квартирі з окремою спальнею та на відстані п’яти хвилин від головної площі міста обійшлось у 4 тис. грн.

Тут потрібно бути уважним, адже на популярних сайтах оренди помешкань уже почали з’являтися шахраї. На одних таких ми й натрапили. Мотивуючи неможливістю зняти кошти за проживання, так звані власники помешкання просять перерахувати вказану суму за допомогою SWIFT-системи тощо. А за кілька годин до поселення пропонують назвати їм три цифри на звороті карти, мовляв, це допоможе пришвидшити процес. Запам’ятайте, цього робити не слід!

На щастя, нам вдалось швидко знайти інше помешкання, яке нас влаштовувало як за умовами, так і за вартістю.

Тепер щодо карантинних обмежень. Із 15 грудня для в’їзду на територію Республіки Польща треба мати негативний тест на Covid-19, зроблений не пізніше, ніж за 24 години до перетину кордону. Тест потрібен навіть тим, хто пройшов повний курс вакцинації.

Підходить тест на антиген. Він має бути перекладений англійською чи польською мовою. А також слід заповнити так звану карту локалізації на сайті польського уряду.

Побачивши усі необхідні документи, у працівників польської прикордонної служби не виникло до нас жодних запитань. Тому з аеропорту ми викликали таксі та поїхали до зарезервованого помешкання.

На вікенд ми обрали для подорожі місто Гданськ. Тут можна насолодитися пейзажами зимового узбережжя Балтійського моря. Звісно, покупатися не вдасться, але прогулятися піщаним пляжем під крики чайок та з кружкою гарячої “гербати” теж непогано.

У старому місті панує різдвяна атмосфера. На кожному кроці стоять ялинки, усі заклади прикрашені різдвяними вінками, а на святковому ярмарку пахне гарячим глінтвейном.

Ціни не сильно відрізняються від тих, що є на українських ярмарках. До прикладу, порція глінтвейну коштує від 7 до 10 злотих.

А от щодо протиковідних обмежень, то на них тут не надто зважають. У вихідні дні людей на головній площі, у ресторанчиках та торговельних центрах дуже багато. Більшість – без масок та не дотримуються соціальної дистанції.

Як нам розповів один із водіїв таксі – поляки вже втомилися від карантинних обмежень і бодай на свята хочуть відчути себе вільними людьми. Тож це питання особистої відповідальності та свідомості.