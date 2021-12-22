Метапошуковик авіаквитків Aviasales назвав топ-10 місць, куди українці планують відправитися на Новий рік 2022.

На першому місці у пошукових запитах у період з 30 грудня 2021 року по 10 січня 2022 року – Рим (Італія). Однак, на плани українських туристів вплинуть обмеження для в’їзду в цю країну.

Друге місце займає Грузія – 10%, третє та четверте – Польща та Туреччина – 10%. П’ятірку найпопулярніших країн серед українців на Новий рік закриває Іспанія – 7%.

У десятку також потрапили Угорщина – 7%, Чехія – 6%, ОАЕ – 4%, Шрі-Ланка – 4%, Німеччина – 4%.

Міста, в які летять українці на новорічні свята:

Рим;

Тбілісі;

Стамбул;

Будапешт;

Прага;

Коломбо;

Дубаї;

Барселона;

Мілан;

Варшава.

Цьогоріч кількість бронювань на новорічні свята зросла в шість разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У середньому українці планують подорож за 40 днів до дати вильоту.

Варто зазначити, що найдешевше українцям обійдуться квитки до Європи. Середня вартість перельоту в одному напрямку економ-класу варіюється від 1 500 грн (Італія) до 2 600 грн (Іспанія). Серед найпопулярніших зимових напрямків найдорожчими стали ОАЕ від 5 300 грн і Шрі-Ланка від 9 600 грн за квиток в один кінець.