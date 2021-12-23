В разгар новогодних и рождественских праздников, чтобы уловить праздничную атмосферу, да еще и не за все деньги мира, стоит поехать в Польшу.

Купить билет на самолет можно от 300 грн. Так мы и поступили. Арендовали апартаменты на одном из популярных сайтов. Проживание в квартире с отдельной спальней и в пяти минутах от главной площади города обошлось в 4 тыс. грн.

Здесь нужно быть внимательным, ведь на популярных сайтах аренды жилья уже начали появляться мошенники. На одних таких мы и наткнулись. Мотивируя невозможностью снять средства за проживание, так называемые владельцы просят перечислить указанную сумму с помощью SWIFT-системы и тому подобного. А за несколько часов до поселения предлагают назвать им три цифры на обороте карты, мол, это поможет ускорить процесс! Помните, этого делать нельзя!

К счастью, нам удалось быстро найти другое помещение, которое нас устраивало и по условиям, и по стоимости.

Теперь о карантинных ограничениях. С 15 декабря для въезда на территорию Республики Польша нужно иметь отрицательный тест на Covid-19, сделанный не позднее 24 часов до пересечения границы.

Тест требуется даже тем, кто прошел полный курс вакцинации. Подходит тест на антиген. Он должен быть переведен на английский или польский язык. А также нужно заполнить так называемую карту локализации на сайте польского правительства.

Увидев все необходимые документы, у работников польской пограничной службы не возникло никаких вопросов. Поэтому из аэропорта мы вызвали такси и поехали в забронированное жилье.

На уик-энд мы выбрали для путешествия город Гданьск. Здесь можно насладиться пейзажами зимнего побережья Балтийского моря. Конечно, покупаться не удастся, но прогуляться по песчаному пляжу под крики чаек и с кружкой горячей “гербаты” тоже неплохо.

В старом городе царит рождественская атмосфера. На каждом шагу стоят елки, все заведения украшены рождественскими венками, а на праздничной ярмарке пахнет горячим глинтвейном.

Цены не сильно отличаются от тех, которые есть на украинских ярмарках. К примеру, порция глинтвейна стоит от 7 до 10 злотых.

А вот что касается противоковидных ограничений, их здесь не сильно придерживаются. В выходные дни людей на главной площади, в ресторанчиках и торговых центрах очень много. Большинство — без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

Как нам рассказал один из водителей такси – поляки уже устали от карантинных ограничений и хотя бы на праздники хотят почувствовать себя свободными людьми. Потому это вопрос личной ответственности и сознания.