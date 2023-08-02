Із 2024 року в’їзд до країн Європейського Союзу стане платним. Українці та громадяни інших країн, у яких діє безвізовий режим, повинні також мати дозвіл на подорожі та сплатити збір на в’їзд за програмою ETIAS.

Що таке ETIAS, як українцям його оформити та скільки доведеться платити за в’їзд до ЄС – усе зібрали в одному матеріалі Факти ICTV.

Що таке ETIAS

ETIAS – це автоматична система, яка призначена для контролю за тими, хто в’їжджає до країн Шенгенської зони за безвізом, простіше кажучи, система авторизації в’їзду в Європу.

Це електронна система, в якій потрібно реєструватися перед подорожжю, внісши свої дані та відповідну оплату. Тільки після того, як ви отримаєте авторизацію, можна збиратися в дорогу. Головне – отримати дозвіл не пізніш як за 96 годин до перетину кордону ЄС.

Скільки доведеться заплатити за ETIAS

Вам знадобиться платіжна картка для оплати збору в розмірі €7. Заявники до 18 або від 70 років звільняються від цієї оплати.

Кому не потрібен дозвіл ETIAS

Перед подорожжю до ЄС оформляти дозвіл ETIAS не потрібно громадянам, у яких оформлена Шенгенська віза, та іноземцям, що мають довгострокову візу, видану однією з держав-членів ЄС.

Як українцям оформити ETIAS

Надання даних займе не більш ніж 10 хвилин на офіційному сайті ETIAS або ж у мобільному додатку. Заявнику потрібно буде надати особисту інформацію, закордонний паспорт і платіжну карту.

Термін дії вашого проїзного документа повинен становити не менше від трьох місяців і не більше за 10 років. Проїзний документ, що не відповідає міжнародним стандартам, може бути відхилений у процесі подання заяви.

Під час заповнення заявки вам буде запропоновано вказати таку інформацію:

особиста інформація, включно з вашим ім’ям, прізвищем, датою і місцем народження, національністю, домашньою адресою, іменами батьків, адресою електронної пошти та номером телефону;

відомості про проїзний документ;

детальна інформація про ваш рівень освіти і поточну професію;

детальна інформація про вашу передбачувану поїздку і перебування в будь-якій з країн, що вимагають ETIAS;

детальна інформація про будь-які кримінальні судимості, будь-які минулі поїздки в зони війни або конфліктів, а також про те, чи піддавалися ви нещодавно рішенню, яке вимагає від вас покинути територію будь-якої країни.

Заявка оброблятиметься максимум чотири доби (96 годин). Під час перевірки система звірятиме внесену інформацію з Шенгенською та візовою інформаційними системами, системою В’їзд-виїзд, базами Інтерполу та Європолу.

Якщо жодних проблем з анкетою система не виявить, то дозвіл надаватиметься автоматично. Нерідко це займає кілька хвилин, однак цей період може бути подовжено до 14 днів, якщо вас попросять надати додаткову інформацію чи документацію, або до 30 днів, якщо вас запросили на співбесіду.

У разі позитивної відповіді авторизація діятиме три роки або до закінчення терміну закордонного паспорта. Якщо ви отримуєте новий, то й дозвіл потрібно буде оформляти заново.

Чи можуть відмовити на кордоні

Оскільки ваш дозвіл на поїздку ETIAS пов’язаний із вашим проїзним документом, переконайтеся, що у вас є той самий документ, який ви використовували у своїй заяві.

В іншому разі вам не дозволять сісти на літак, автобус або корабель, а також в’їхати в будь-яку з європейських країн, що вимагають ETIAS.

Втім наявність дійсний дозвіл на поїздку не гарантує автоматичного права на в’їзд – остаточне рішення ухвалюють прикордонники.