Сервіс для пошуку дешевих авіаквитків Aviasales протролив росіян, яким тепер нікуди, та й чого гріха таїти, нема на чому літати в подорожі. А найсмішніше, що володіє сервісом росіянин.

– Вітання! Від сьогодні ми показуватимемо тобі лише квитки до Воронежа. Адже прикро бачити напрямки, якими не можеш полетіти, правда? – йдеться у пості Aviasales.

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Потім Aviasales пішов далі й опублікував відверто постіронічний кліп про внутрішній туризм. Але там все, як люблять росіяни: берези на тлі розбитого міста (їх не бомбили, у них просто такі міста).

Друзья, лето — время отпусков и путешествий. Перелёты бывают долгими, и ничто не скрасит ваш досуг лучше, чем хорошая музыка. Представляем вам нежное, красивое музыкальное видео, с которым в дороге вам точно будет уютнее, а время пролетит незаметно. pic.twitter.com/6y0N5uhqoP — aviasales (@aviasales) July 1, 2022

А ось за дві години у працівників Aviasales зовсім здали нерви. І вони показали путівник для молодих та літніх у Нідерланди під назвою: Відвези діда до Гааги. Не думаємо, що варто цей пост розглядати буквально. Дідом називають Гітлера та Путіна. Оскільки Адольф давно смажить тілеса в пеклі, висновок напрошується сам.

Сервіс Aviasales належить росіянину Костянтину Калінову. Штаб-квартира сервісу розташована в Таїланді на острові Пхукет, але його офіси є і в Москві, і в Санкт-Петербурзі.

До речі, подібний випад у бік росіян зробив і магазин ASOS, який користувався величезною популярністю в РФ.

Компанія викотила нову версію своєї програми та додала опис оновлення в App Store.

– Вітання! Від сьогодні ми показуватимемо лише ті товари, які доступні у твоїй країні. Прикро бачити те, що не можеш купити, правда? – написала компанія ASOS.