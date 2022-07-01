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Відвези діда до Гааги! Сервіс Aviasales тролить росіян та їх табу на подорожі

1 Липня 2022, 23:08
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Відвези діда до Гааги! Сервіс Aviasales тролить росіян та їх табу на подорожі
Джерело: Depositphotos

Сервіс для пошуку дешевих авіаквитків Aviasales протролив росіян, яким тепер нікуди, та й чого гріха таїти, нема на чому літати в подорожі. А найсмішніше, що володіє сервісом росіянин.

– Вітання! Від сьогодні ми показуватимемо тобі лише квитки до Воронежа. Адже прикро бачити напрямки, якими не можеш полетіти, правда? – йдеться у пості Aviasales.

Зараз дивляться

Потім Aviasales пішов далі й опублікував відверто постіронічний кліп про внутрішній туризм. Але там все, як люблять росіяни: берези на тлі розбитого міста (їх не бомбили, у них просто такі міста).

А ось за дві години у працівників Aviasales зовсім здали нерви. І вони показали путівник для молодих та літніх у Нідерланди під назвою: Відвези діда до Гааги. Не думаємо, що варто цей пост розглядати буквально. Дідом називають Гітлера та Путіна. Оскільки Адольф давно смажить тілеса в пеклі, висновок напрошується сам.

Сервіс Aviasales належить росіянину Костянтину Калінову. Штаб-квартира сервісу розташована в Таїланді на острові Пхукет, але його офіси є і в Москві, і в Санкт-Петербурзі.

До речі, подібний випад у бік росіян зробив і магазин ASOS, який користувався величезною популярністю в РФ.

Компанія викотила нову версію своєї програми та додала опис оновлення в App Store.

– Вітання! Від сьогодні ми показуватимемо лише ті товари, які доступні у твоїй країні. Прикро бачити те, що не можеш купити, правда? – написала компанія ASOS.

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