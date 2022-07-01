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Отвези деда в Гаагу! Сервис Aviasales тролит россиян и их табу на путешествия

1 июля 2022, 23:08
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Отвези деда в Гаагу! Сервис Aviasales тролит россиян и их табу на путешествия
Источник: Depositphotos

Сервис для поиска дешевых авиабилетов Aviasales протроллил россиян, которым теперь некуда, да и чего греха таить, не на чем летать в путешествия. А смешнее всего, что владеет сервисом россиянин.

— Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только билеты в Воронеж. Обидно ведь видеть направления, по которым не можешь полететь, правда? — говорится в посте Aviasales.

Затем Aviasales пошел дальше и опубликовал откровенно постраничный клип о внутреннем туризме. Но там все как любят россияне: березы на фоне убитого города (их не бомбили, у них просто такие города).

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А вот спустя два часа в работников Aviasales совсем сдали нервы. И они показали путеводитель для молодых и пожилых в Нидерланды под названием: Отвези деда в Гаагу. Не думаем, что стоит этот пост рассматривать буквально. Дедом называют Гитлера и Путина. А так как Адольф давно жарит телеса в аду, вывод напрашивается сам.

Сервис Aviasales принадлежит россиянину Константину Калинов. Штаб-квартира сервиса располагается в Таиланде на острове Пхукет, но его офисы есть и в Москве, и в Санкт-Петербурге.

Кстати, подобный выпад в сторону россиян сделал и магазин ASOS, которые в РФ пользовался огромной популярностью.

Компания выкатила новую версию своего приложения и добавила описание обновления в App Store.

— Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать еще только те товары, которые доступны в твоей стране. Обидно видеть то, что не можешь купить, правда? — написала компания ASOS.

Отвези деда в Гаагу! Сервис Aviasales тролит россиян и их табу на путешествия / 2 images
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