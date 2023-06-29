Бакота – колись затоплене село на Хмельниччині. Нині місцину називають одним із найкращих природних чудес України. Такий собі шматочок раю розташований на Дністрі за 55 км від залізничної станції Кам’янець-Подільський на території Національного природного парку Подільські Товтри.

Щороку Бакота привертає увагу тисячі туристів, адже там можна досхочу накупатись, позасмагати та відпочити з дітьми. А ще – насолодитися неймовірними краєвидами. Що це за місце, як дістатися до Бакоти та чим вражає українська Атлантида, з’ясували Факти ICTV.

Що це за місце – Бакота

Колись Бакота була селом. Утім, у зв’язку з будівництвом Дністровського гідровузла 27 жовтня 1981 року облвиконком виключив Бакоту з облікових даних. Відтоді русло Дністра перекрили і почали заповнювати Дністровське водоймище. У 1987 році вода досягла того рівня, який маємо сьогодні. Нині Бакоту вже не сприймають як населений пункт, а радше як широке пасмо Бакотської затоки та Дністра.

– Бакота – одне з найулюбленіших місць багатьох туристів. Попри те, що з ним пов’язана трагедія, яку ми і зараз переживаємо. Маю на увазі Каховське водосховище. Тоді були затоплені цілі села, величезна територія, яку почали робити для того, щоб було водосховище. З усім тим – це місце сили, яке варто хоч раз у житті побачити, – радить директорка турагентства Вікторія Пермякова.

На сьогодні Бакотська затока – у складі Національного природного парку Подільські Товтри, який входить до списку Семи природних чудес України.

Що подивитися у Бакоті

Найбільш відома локація – Бакотський скельний монастир. Це єдиний стародавній об’єкт, який залишився цілим після затоплення села. На жаль, його не раз руйнували. Та нині він складається з трьох печер та ніші, які можна оглянути навіть самостійно. Всередині – чимало старовинних і незвичних ікон, які були сховані за радянських часів.

– Скельний монастир – місце намолене, бо там із давніх часів збиралися монахи. Цей скельний монастир наразі не діє, але потужна енергетика відчувається. Над монастирем ви знайдете оглядовий майданчик, звідки можна насолодитися краєвидами, – розповідає Вікторія Пермякова.

Трохи нижче від монастиря є три джерела з чистою водою. Подейкують, що вони цілющі та здатні допомогти при різних хворобах. А ще, однією з особливостей Бакоти є її клімат, який багато хто порівнює з кримським.

– Клімат там справді лагідний і теплий. Та й коли ви споглядаєте неймовірні краєвиди, то теж виникає відчуття, що ви у Криму. Перед вами відкривається гарне море з пагорбами – так, ніби це гори. Це дуже гарна локація. Це природна місцевість. Там якоїсь атракції чи ще чогось немає. Будуть просто неймовірні краєвиди, – додає експертка.

Також неподалік від Бакоти є приватна виноробня. Можна потрапити на дегустацію вина.

Варто враховувати, що вхід на територію платний. Вартість квитків для дорослих і студентів – 90 грн. Для дітей від 6 до 12 років – 40 грн, а малечі до 6 років вхід безкоштовний.

Є чим зайнятися і любителям активного відпочинку. Тут можна орендувати квадроцикли – тур на 2 год обійдеться у 1200 грн із людини. Якщо бажаєте кататися впродовж дня, доведеться заплатити щонайменше 2600 грн з особи.

Також туристам пропонують джип-тури. Вартість поїздки по Бакоті та околицях стартує від 1 тис. грн. А в селі Дністрівка можна орендувати катер, катамаран чи навіть яхту. Прогулянка для чотирьох осіб по затоці та екскурсія Подільськими Товтрами обійдеться орієнтовно у 1300 грн/год.

Можна також відвідати локації неподалік Бакоти. Особливої уваги заслуговує Хотинська фортеця – одне із семи чудес України. Саме вона століттями слугувала щитом на шляху ворожих загарбників.

Також цікавою для туристів буде Кам’янець-Подільська фортеця. Сам замок збудований на скелястому півострові у каньйоні річки Смотрич. А за 80 км від Бакоти є унікальна трирівнева печера з кристалами всередині.

Де зупинитися у Бакоті

Впритул до затоки якогось “цивілізованого” житла вам не знайти. У самій Бакоті ані садиб, ані готелів немає.

– Якщо є бажання їхати на цивілізований відпочинок, то можна їхати на бази відпочинку, які є в каньйоні Дністра, – зауважує Вікторія Пермякова.

За номер доведеться сплатити щонайменше 650 грн за добу. Втім, ціна залежить від уподобань туриста.

Якщо ж ви хочете зекономити або відчути романтику мандрівки з наметами, то поблизу Бакотської затоки це зробити цілком реально.

– Якщо люди готові їхати туристом із наметами, то Бакота зараз, мабуть, найкраща локація в Україні. Відпочити, половити рибу, покупатися. У пошуках місця для ночівлі з наметом біля Бакоти головним орієнтиром буде слугувати Дитячий табір. Він вже давно не працює, але назва збереглася, – радить Вікторія Пермякова.

Поїсти у самій Бакоті теж ніде – жодних ресторанів чи кав’ярень. Тому запасайтеся бутербродами, або ж зможете перекусити у найближчих населених пунктах.

Як дістатися до Бакоти

Дістатися до Бакоти можна кількома шляхами. Перший варіант – машиною. Дорога з Києва займе близько 7 год. Їхати потрібно у напрямку до міста Дунаївці через Хмельницький.

Другий варіант – громадський транспорт. Автобусом із Кам’янця-Подільского до села Грушка або смт. Стара Ушиця їхати близько години. Звідти треба буде пройти пішки 2-3 км до скельного монастиря та оглядового майданчика. Та варто зауважити, що в селі можна знайти водія, який відвезе вас у потрібне місце.

Третій – найцікавіший – пароплавом, який курсує з сіл Врублівці та Колодіївки.

Врублівці розташовані за 17 км від Кам’янця-Подільського. Там, біля готельно-туристичного комплексу Ксенія є порт. Звідти і курсують пароплави.

Та найзручніший варіант – поїздка пароплавом із Колодіївки. З Кам’янця-Подільського до села їхати 37 км. Але саме з цього пункту відправлення маршрут пароплавом до Бакоти найкоротший.

– Вартість на пароплав – орієнтовно 250 грн з особи. Це у дві сторони, якщо з Колодіївки плисти. Для дітей буде дешевше. Якщо компанія велика, можна орендувати повністю пароплав. У Врублівці пароплав коштує 5 тис. грн на одну годину. Він вміщує багато людей, – розповідає Вікторія Пермякова.