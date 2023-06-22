До підриву окупантами дамби Каховської ГЕС, Одеса активно готувалася до відкриття пляжного сезону. Задля безпеки відпочивальників у Чорному морі напинали протимінні сітки, а на узбережжі встановлювали систему оповіщення про повітряну тривогу.

Втім, тепер відпочинок на морі страшний не лише ворожими мінами та ракетними обстрілами, а й інфекційними та бактеріальними захворюваннями. Бо у пробах води знайшли сліди сальмонели, ротавірусу А та холероподібних вібріонів. Це наслідки того, що принесли велика вода на одеське узбережжя. Тож тепер купання у морі та перебування на пляжах у регіоні категорично заборонені. Те ж саме стосується й лиманів, до яких потрапляє морська вода.

Втім, заборона перебування на морі не ставить хрест на відпочинку в Одесі. Навіть під час повномасштабної війни він може бути безпечним та доречним. Тож пропонуємо вам добірку закладів та локацій, які допоможуть психологічно розвантажитися та як слід відпочити в Одесі.

Найкращий порятунок від літньої спеки – море. І якщо воно недоступне, на допомогу приходять басейни. Найбільша їх кількість однозначно в аквапарках. У межах міста працюють два аквапарки.

Аквапарк Hawaii

Комплекс розташований біля моря в курортному районі Аркадія. Аквапарк невеликий, втім, вміщує шість гірок, дитячу зону, а також близько п’яти басейнів, один з яких імітує морські хвилі. Доступними є шезлонги, парасолі та рушники. Крім того, в пляжному комплексі працюють кафе та ресторан.

В аквапарку є укриття та система оповіщення про повітряну тривогу. Тож такий відпочинок може стати приємним та безпечним.

Ціни на дитячий квиток стартують від 200 грн, дорослий – від 350 грн. Усе залежить від дня відвідування та часу перебування в аквапарку.

Аквапарк Одеса

Найбільший за розмірами аквапарк на Півдні України. Розташований він на околиці міста, на 7-ому кілометрі Овідіопольської дороги. Тут найвищі водні гірки, велика дитяча зона відпочинку, шість зон для засмаги, п’ять басейнів, один з яких хвильовий з власним піщаним пляжем. Тож такий відпочинок точно може бути гарною альтернативою морю чи відпочинку на інших водоймах.

В аквапарку Одеса є й власна штучна річка, довжиною у пів кілометра. Також тут є безкоштовна парковка, шезлонги, парасолі й усе для комфортного відпочинку. Ресторани та кафе також працюють на території комплексу.

На території аквапарку є укриття та система оповіщення про повітряну тривогу.

Вартість вхідного квитка для дитини стартує від 400 грн, для дорослого – від 600 гре. Ціна залежить від дня відвідування аквапарку. Крім того, протягом червня діють акційні ціни.

Поки Чорне море недоступне для відпочивальників, великий попит мають пляжні комплекси. В Одесі їх величезна кількість. І ось деякі з них, що розташовані у різних районах міста.

Пляжний комплекс Яхта

Пляжний комплекс розташований на території курортного селища Фонтанка прямо на узбережжі Чорного моря. Тут є великий дорослий басейн з прісною водою та три маленьких дитячих.

Щодня з 11:00 до 16:00 малечу розважають аніматори. Також є водні атракціони. Відпочивальники можуть скористатися послугами ресторану, бару та обрати комфортний для себе лежак.

На території пляжного комплексу є система оповіщення про повітряну тривогу. Втім, укриття немає.

Вартість відпочинку залежить від лежака, який ви оберете. Вартість найпростішого шезлонга – 250 грн. А, приміром, пляжного бунгало – 2 500 грн.

Beach club Red Line

Пляжний комплекс розташований на узбережжі Чорного моря в районі Аркадія. На території є басейни, велика дитяча зона, ресторан та навіть готель. Доступ на піщаний пляж наразі закритий. Втім, усі радощі пляжного відпочинку тут можна відчути на собі.

У готелі пляжного клубу є укриття та система оповіщення про повітряну тривогу.

Користуватися послугами басейнів та комплексу загалом можна, орендувавши шезлонг. Ціни стартують від 200 грн. Під час деяких розважальних заходів на території комплексу вхід для дітей ВПО та їхніх батьків – безкоштовний.

Пляжний комплекс Горпляж

Горпляж розташований також на узбережжі Чорного моря. Цей пляжний комплекс можна розглядати як місце для відпочинку та отримання вітаміну D. Купатися у морській воді не можна, втім, на території є шезлонги й пляжні ліжка. Тож позасмагати тут точно вийде. А ще – послухати якісну музику та смачно поїсти.

Укриття в цьому пляжному комплексі немає. Втім, найближче бомбосховище розташоване за 4 хв пішки – на вулиці Затишній.

Щоб увійти на Горпляж, потрібно орендувати шезлонг. Його ціна – 150 грн. У вартість також входить парасоля та м’який матрац.

Гарною альтернативою пляжному відпочинку можуть стати й заміські комплекси.

Устрична ферма Ойстервіль

Унікальний комплекс відпочинку на березі Тилігульського лиману. Тут є ресторан, де можна спробувати устриці, вирощені у тому ж лимані. Також є величезна зона відпочинку з шезлонгами, захистом від сонця та мангалами.

На сайті Ойстервілю вказано, що на території розташований “єдиний безпечний пляж” у регіоні, тож доступ до купання в лимані незакритий. Крім того, вистачає й розваг. Наприклад, катання на катамаранах або квадроциклах на території комплексу. Також тут можна залишитися на ніч. У розпорядженні гостей – сучасні бунгало.

На території комплексу відпочинку немає укриття.

Оренда шезлонга стартує від 200 грн.

Заміський комплекс Еколандія

Цей комплекс відпочинку розташований на 8-ому кілометрі Кишинівської траси, за 20 хв від Одеси. Тут є все для родинного відпочинку – кафе, ресторан, мініготель, дитячий розважальний комплекс, ферма та басейн.

На території заміського комплексу відпочинку є укриття, втім, відсутня система оповіщення про повітряну тривогу.

Вартість оренди шезлонга для дітей – 150 грн, для дорослих – 250 грн. Вхід на ферму безкоштовний.

Варіантів альтернативи пляжному відпочинку в Одеському регіоні вистачає. Попри те, що деякі заклади так і не відкрили свої двері для відвідувачів під час повномасштабної війни. Головне, щоб місце відпочинку було безпечним для вашого життя і здоров’я. Тоді ви точно зможете психологічно розвантажитися та отримати позитивні емоції.