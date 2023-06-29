Бакота — некогда затопленное село в Хмельницкой области. Сейчас это место называют одним из лучших природных чудес Украины. Некий кусочек рая находится на Днестре в 55 км от железнодорожной станции Каменец-Подольский на территории Национального природного парка Подольские Товтры.

Ежегодно Бакота привлекает внимание тысячи туристов, ведь там можно вволю накупаться, позагорать и отдохнуть с детьми. А еще — насладиться невероятными пейзажами. Что это за место, как добраться до Бакоты и чем поражает украинская Атлантида, выяснили Факты ICTV.

Что это за место — Бакота

Когда-то Бакота была селом. Впрочем, в связи со строительством Днестровского гидроузла 27 октября 1981 года облисполком исключил Бакоту из учетных данных. С тех пор русло Днестра перекрыли и начали заполнять Днестровское водохранилище. В 1987 году вода достигла того уровня, который имеем сегодня. Сейчас Бакоту уже не воспринимают как населенный пункт, а скорее как широкую полосу Бакотского залива и Днестра.

— Бакота — одно из самых любимых мест многих туристов. Несмотря на то, что с ним связана трагедия, которую мы и сейчас переживаем. Имею в виду Каховское водохранилище. Тогда были затоплены целые села, огромная территория, которую начали делать для того, чтобы было водохранилище. Со всем тем — это место силы, которое стоит хоть раз в жизни увидеть, — советует директор турагентства Виктория Пермякова.

На сегодня Бакотский залив — в составе Национального природного парка Подольские Товтры, который входит в список Семи природных чудес Украины.

Что посмотреть в Бакоте

Наиболее известная локация — Бакотский скальный монастырь. Это единственный древний объект, который остался целым после затопления села. К сожалению, его не раз разрушали. Но сейчас он состоит из трех пещер и ниши, которые можно осмотреть даже самостоятельно. Внутри — немало старинных и необычных икон, которые были спрятаны в советское время.

— Скальный монастырь — место намоленное, потому что там с давних времен собирались монахи. Этот скальный монастырь пока не действует, но мощная энергетика чувствуется. Над монастырем вы найдете смотровую площадку, откуда можно насладиться видами, — рассказывает Виктория Пермякова.

Чуть ниже от монастыря есть три источника с чистой водой. Говорят, что они целебные и способны помочь при различных болезнях. А еще, одной из особенностей Бакоты является ее климат, который многие сравнивают с крымским.

— Климат там действительно мягкий и теплый. И когда вы смотрите на невероятные пейзажи, то тоже возникает ощущение, что вы в Крыму. Перед вами открывается красивое море с холмами, как будто это горы. Это очень красивая локация. Это естественная местность. Там какой-то аттракции или еще чего-то нет. Будут просто невероятные пейзажи, — добавляет эксперт.

Также неподалеку от Бакоты есть частная винодельня. Можно попасть на дегустацию вина.

Стоит учитывать, что вход на территорию платный. Стоимость билетов для взрослых и студентов — 90 грн. Для детей от 6 до 12 лет — 40 грн, а малышам до 6 лет вход бесплатный.

Есть чем заняться и любителям активного отдыха. Здесь можно арендовать квадроциклы — тур на 2 часа обойдется в 1200 грн с человека. Если хотите кататься в течение дня, придется заплатить минимум 2600 грн с человека.

Также туристам предлагают джип-туры. Стоимость поездки по Бакоте и окрестностям стартует от 1 тыс. грн. А в селе Днестровка можно арендовать катер, катамаран или даже яхту. Прогулка для четырех человек по заливу и экскурсия по Подольским Товтрам обойдется ориентировочно в 1300 грн/час.

Можно также посетить локации неподалеку Бакоты. Особого внимания заслуживает Хотинская крепость — одно из семи чудес Украины. Именно она веками служила щитом на пути вражеских захватчиков.

Также интересной для туристов будет Каменец-Подольская крепость. Сам замок построен на скалистом полуострове в каньоне реки Смотрич. А в 80 км от Бакоты есть уникальная трехуровневая пещера с кристаллами внутри.

Где остановиться в Бакоте

Вплотную к заливу какого-то “цивилизованного” жилья вам не найти. В самой Бакоте ни усадеб, ни гостиниц нет.

— Если есть желание ехать на цивилизованный отдых, то можно ехать на базы отдыха, которые есть в каньоне Днестра, — отмечает Виктория Пермякова.

За номер придется заплатить минимум 650 грн в сутки. Впрочем, цена зависит от предпочтений туриста.

Если же вы хотите сэкономить или почувствовать романтику путешествия с палатками, то вблизи Бакотского залива это сделать вполне реально.

— Если люди готовы ехать туристом с палатками, то Бакота сейчас, пожалуй, лучшая локация в Украине. Отдохнуть, половить рыбу, искупаться. В поисках места для ночевки с палаткой возле Бакоты главным ориентиром будет служить Детский лагерь. Он уже давно не работает, но название сохранилось, — советует Виктория Пермякова.

Поесть в самой Бакоте тоже негде — никаких ресторанов или кафе. Поэтому запасайтесь бутербродами, или же сможете перекусить в ближайших населенных пунктах.

Как добраться до Бакоты

Добраться до Бакоты можно несколькими путями. Первый вариант — на машине. Дорога из Киева займет около семи часов. Ехать нужно по направлению к городу Дунаевцы через Хмельницкий.

Второй вариант — общественный транспорт. Автобусом из Каменца-Подольского до села Грушка или пгт. Старая Ушица ехать около часа. Оттуда надо будет пройти пешком 2-3 км до скального монастыря и смотровой площадки. Но стоит заметить, что в селе можно найти водителя, который отвезет вас в нужное место.

Третий — самый интересный — на пароходе, который курсирует из сел Врублевцы и Колодиевки.

Врублевцы находятся в 17 км от Каменца-Подольского. Там, возле гостинично-туристического комплекса Ксения есть порт. Оттуда и курсируют пароходы.

Но самый удобный вариант — поездка пароходом из Колодиевки. Из Каменца-Подольского до села ехать 37 км. Но именно из этого пункта отправления маршрут пароходом до Бакоты самый короткий.

— Стоимость на пароход — ориентировочно 250 грн с человека. Это в две стороны, если из Колодиевки плыть. Для детей будет дешевле. Если компания большая, можно арендовать полностью пароход. Во Врублевцах пароход стоит 5 тыс. грн на один час. Он вмещает много людей, — рассказывает Виктория Пермякова.