Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла про зимовий туризм в області та про туристичний бізнес на Прикарпатті.

Каже, туризм в їхньому регіоні дуже важливий, адже це надходження до місцевих бюджетів. Зазначає, свої корективи вніс Covid-19, відповідно війна також. Про це Онищук розповіла в ефірі телемарафону Єдині новини.

– У нас є доволі велика кількість туристів. Це пов’язано з війною – внутрішній туризм. Наша область прийняла 170 тис. ВПО, крім тих, хто зареєстрований в нас, приїжджають й інші внутрішні туристи з інших областей… Якщо аналізувати по цифрах і надходженнях, то можемо говорити тільки про зростання, – зазначила Світлана.

Додає, у 2022 році в них зріс туристичний збір – понад 17 млн грн, що на 74% більше, ніж у 2021.

Зараз дивляться

– Це пов’язано з тим, що збільшилася кількість людей, які приїжджають до нас на Івано-Франківщину. Це і Карпати, і відомі всім гірськолижні курорти Буковель, Яремче, Верховинщина, Косівщина. В останніх двох влітку ми могли спостерігати велику кількість людей, минулі роки такої кількості не було… Також збільшилися податкові надходження, – сказала Онищук.

Наголошує, за показниками зростання податкових надходжень за дев’ять місяців 2022 року Прикарпаття посідає друге місце в Україні – 136 млн грн проти майже 104 млн грн такого самого періоду за 2021-й.