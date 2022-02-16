До Грузії на відпочинок можна вирушати увесь рік, адже головна її цінність – у культурному надбанні, автентичній кухні та природі, яка чудова що взимку, що навесні, що літом.

Про те, як варто спланувати подорож до Грузії навесні, а також, на яких моментах слід зосередитись, Фактам ICTV розповіла керівниця напрямку Грузія Join UP Анастасія Андрейченко.

– Грузія пропонує багато варіантів відпочинку для будь-якої пори року. У зимовий період це відпочинок на гірськолижних курортах Бакуріані та Гудаурі або поїздки з метою оздоровлення на курорт Боржомі. Влітку Грузія стає осередком тепла і засмаги десь на пляжах Чорного моря в Батумі, а навесні ми радимо вирушати в екскурсійні тури країною та знайомитись з її красотами, тому що Грузії насправді є що показати, – наголосила Анастасія.

В які грузинські міста краще їхати навесні

За словами Андрейченко, краще вирушати у регіони Тбілісі або Батумі, оскільки у цей період там найоптимальніша погода для тривалих прогулянок та екскурсій.

– Вже не холодно, але водночас немає спеки, тому можна досхочу гуляти Грузією і захоплюватися її принадами. Приміром, екскурсійний тур Весняна Аджарія передбачає можливість прогулятися площею Чудес, подивитися сучасні пам’ятки – візитні картки Батумі, – зазначила спеціалістка.

Вона радить вирушити у тур Тбілісі, гаумарджос!, під час якого можна подивитися старий Тбілісі, сходити на екскурсію до Мцхети і навіть взяти участь у винній дегустації легендарних грузинських вин.

Скільки коштуватиме подорож до Грузії навесні

– Ціни на тури стартують від 9 448 грн з людини у двомісному номері. У цю вартість входять: авіапереліт, проживання, харчування (сніданки), базові екскурсії за програмою, дегустація вина, трансфер аеропорт – готель – аеропорт та страховка, – розповіла Анастасія Андрейченко.

Вона додала, що Грузія – це країна з доступними цінами. Зокрема, у ресторанах та магазинах доволі демократична цінова політика.

Середній чек у ресторані обійдеться у 15–20 ларі на двох (145-190 грн). Ось приблизні ціни у ресторанах Грузії: харчо – 4–5 ларі (38-48 грн); чихіртма – 7 ларі (67 грн); оджахурі (печеня з м’яса та картоплі) – 10 ларі (95 грн); шашлик – від 8 ларі (від 95 грн); картопля або рис – 2-5 ларі (19-47 грн); овочевий салат – від 4 ларі (38); салат Цезар – від 9 ларі (85 грн); хінкалі (1 шт.) – 0,5-0,7 ларі (5-7 грн); хачапурі – 4-10 ларі (38-95); запечена або смажена форель – 6 ларі (57); пхалі, бефстроганов – 6 ларі (57); лимонад (0,5л) – 2,5 ларі (24 грн); вино (1 пляшка) – 15–40 ларі (145-380 грн); чай, кава – від 2 ларі (19 грн).

– Додатково зауважу, що грузини дуже гостинні, і вважають, що гість – це посланець Господа, а час, проведений за гуляннями, не йде в рахунок життя, і тим самим його продовжує. Така філософія щільно вкорінилася в менталітет місцевих жителів, і ви відчуєте її, куди б ви не вирушили. У ресторанах часто пригощають закусками та виносять компліменти, – розповіла Анастасія.

Ціни на екскурсії переважно варіюються в межах $20-45 з людини. У тур на чотири дні на двох дорослих достатньо взяти з собою $250, та обов’язково – окремий бюджет на сувеніри $50.

– Ви точно захочете порадувати рідних ароматним вином та смачною чурчхелою, – наголосила Андрейченко.

Що варто враховувати щодо карантину під час подорожі до Грузії

Насамперед слід зайти на сайт МЗС, щоб ознайомитися з актуальними правилами в’їзду до Грузії.

Нині діють такі правила в’їзду до Грузії:

Заповнити спеціальну анкету з історією поїздок

Сертифікат про повну вакцинацію (від моменту другої вакцини має пройти 14 днів до дати в’їзду) або негативний ПЛР-тест за останні 72 години, негативний антиген-тест за останні 24 години або підтвердження того, що ви перехворіли вірусом Covid-19 за останні шість місяців.

Діти до 10 років звільняються від складання ПЛР-тестів. Якщо турист прилітає в країну за результатами ПЛР або антиген-тесту, кожні 72 години йому необхідно проходити ПЛР-тестування повторно вже на території Грузії.

– У країні дотримуються загальноприйнятих обмежень, пов’язаних з коронавірусом. Зокрема, у місцях громадського користування необхідно носити маски, відвідувати бари, кафе, ресторани, музеї можна лише з негативним ПЛР-тестом або довідкою про повну вакцинацію, – зауважила Анастасія.

Анастасія Андрейченко додала, що навесні подорожувати Грузією дуже зручно, адже мало інших туристів, тобто менше черг, а клімат теплий та приємний для екскурсій.

– Не втомлююсь повторювати, що Грузія прекрасна для подорожей завжди! Цю істину вам зможе підтвердити той, хто хоча б раз побував у цій перлині Кавказу. Декілька плюсів на користь саме весняної поїздки – невелика кількість туристів, чудовий теплий клімат. Гуляти – не перегуляти у сонячній столиці Грузії! А от якщо ви оберете Батумі для свого весняного тріпу, то ціни там будуть на 30% нижчі, аніж у пляжний сезон, – підсумувала Анастасія.