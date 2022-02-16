В Грузию на отдых можно отправляться круглый год, ведь главная ее ценность — в культурном достоянии, аутентичной кухне и природе, которая прекрасна и зимой, и весной, и летом.

О том, как следует спланировать путешествие в Грузию весной, а также, на какие моменты стоит обратить внимание, Фактам ICTV рассказала руководитель направления Грузия Join UP Анастасия Андрейченко.

— Грузия предлагает много вариантов отдыха для любого времени года. В зимний период это отдых на горнолыжных курортах Бакуриани и Гудаури или поездки для оздоровления на курорт Боржоми. Летом Грузия становится центром тепла и загара где-то на пляжах Черного моря в Батуми. А весной мы советуем отправляться в экскурсионные туры по стране и знакомиться с ее красотами, потому что Грузии и правда есть что показать, — отметила Анастасия.

В какие грузинские города лучше ехать весной

По словам Андрейченко, лучше отправляться в регионы Тбилиси или Батуми, поскольку в этот период там — самая оптимальная погода для долгих прогулок и экскурсий.

— Уже не холодно, но в то же время нет жары, поэтому можно гулять по Грузии, и восхищаться ее прелестями. К примеру, экскурсионный тур Весенняя Аджария предполагает возможность прогуляться по площади Чудес, посмотреть современные достопримечательности – визитные карточки Батуми, — рассказала специалист.

Она предлагает отправиться в тур Тбилиси, гаумарджос!, в рамках которого можно посмотреть старый Тбилиси, пойти на экскурсию в Мцхету и даже принять участие в винной дегустации легендарных грузинских вин.

Сколько будет стоить поездка в Грузию весной

— Цены на туры стартуют от 9 448 грн с человека в двухместном номере. В эту стоимость входят: авиаперелет, проживание, питание (завтраки), базовые экскурсии по программе, дегустация вина, трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт и страховка, — перечислила Анастасия Андрейченко.

Она добавила, что Грузия – это страна с доступными ценами. В частности, в ресторанах и магазинах — довольно демократичная ценовая политика.

Средний чек в ресторане обойдется в 15–20 лари на двоих (145–190 грн). Вот приблизительные цены в ресторанах Грузии: харчо – 4–5 лари (38–48 грн); чихиртма – 7 лари (67 грн); оджахури (жаркое из мяса и картофеля) – 10 лари (95 грн); шашлык – от 8 лари (от 95 грн); картофель или рис – 2-5 лари (19-47 грн); овощной салат – от 4 лари (38); салат Цезарь – от 9 лари (85 грн); хинкали (1 шт.) – 0,5-0,7 лари (5-7 грн); хачапури – 4-10 лари (38-95); запеченная или жареная форель – 6 лари (57); пхали, бефстроганов – 6 лари (57); лимонад (0,5л) – 2,5 лари (24 грн); вино (1 бутылка) – 15–40 лари (145–380 грн); чай, кофе – от 2 лари (19 грн).

— Дополнительно подчеркну, что грузины очень гостеприимны, и считают, что гость – это посланник Господа, а время, проведенное за гулянием, не идет в счет жизни, и тем самым ее продолжает. Такая философия плотно укоренилась в менталитете местных жителей, и вы почувствуете ее, куда бы ни отправились. В ресторанах часто угощают закусками и выносят комплименты, — отметила Анастасия.

Цены на экскурсии в основном варьируются в пределах $20-45 с человека. В тур на четыре дня на двоих взрослых достаточно взять с собой $250, и обязательно отдельный бюджет на сувениры $50.

— Вы точно захотите порадовать родных ароматным вином и вкусной чурчхелой, — уверена Андрейченко.

Что следует учитывать в связи с карантином во время путешествия в Грузию

В первую очередь стоит зайти на сайт МИД, чтобы ознакомиться с актуальными правилами въезда в Грузию.

В настоящее время действуют следующие правила въезда в Грузию:

Заполнение специальной анкеты с историей поездок

Предоставление сертификата о полной вакцинации (от момента второй вакцины должно пройти 14 дней до даты въезда) или отрицательного ПЦР-теста за последние 72 часа, отрицательного антиген-теста за последние 24 часа или подтверждения того, что вы переболели Covid-19 в течение последних шести месяцев. Дети до 10 лет освобождаются от ПЦР-тестов.

Если турист влетает в страну по результатам ПЦР или антиген-теста, каждые 72 часа ему необходимо проходить ПЦР-тестирование повторно уже на территории Грузии.

— В стране соблюдают общепринятые ограничения, связанные с коронавирусом. В частности, в местах общественного пользования необходимо носить маски, посещать бары, кафе, рестораны, музеи можно только с отрицательным ПЦР-тестом или справкой о полной вакцинации, — отметила Анастасия.

Анастасия Андрейченко добавила, что весной путешествовать по Грузии очень удобно, потому что мало других туристов, то есть меньше очередей, а климат теплый и приятный для экскурсий.

– Не устаю повторять, что Грузия прекрасна для путешествий всегда! Эту истину вам сможет подтвердить тот, кто хотя бы раз побывал в этой жемчужине Кавказа. Несколько плюсов в пользу именно весенней поездки – небольшое количество туристов, отличный теплый климат. Гулять — не перегулять в солнечной столице Грузии! А вот если вы выберете Батуми для своего весеннего трипа, то цены там будут на 30% ниже, чем в пляжный сезон, – подытожила Анастасия.