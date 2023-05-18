18 травня в усьому світі відзначають День музеїв. Свято нагадує про важливість відвідування унікальних місць, де розкривається той чи інший період історії. В Україні величезна кількість музеїв, які варто відвідати – унікальні експонати та цікаві розповіді допоможуть більше дізнатися про наш народ.

5 музеїв України, які варто відвідати хоча б раз у житті – далі в матеріалі.

Одне з найулюбленіших місць жителів Києва та гостей столиці – це музей національної архітектури та побуту у Пирогові. Тут можна побачити унікальну історичну архітектуру, побут наших пращурів та флору і фауну, що була навколо помешкань українців століття тому.

Він розташований за адресою вул. Академіка Тронька, працює з 09:00 до 18:00, а вартість квитка становить від 25 до 100 грн.

Війни – частина нашої історії, нехай і трагічна. Кожен українець повинен відвідати Національний музей історії України у Другій світовій війні. Він розташований у самому центрі Києва і розповість більше про жахи ХХ століття, коли цивілізований світ боровся з нацизмом. Історія повторюється, бо тепер ми знову боремося з рашизмом.

Він розташований за адресою вул. Лаврська 27, працює з 10:00 до 16:00, вартість квитка – 20 грн.

Куди ж без Золотих Воріт – це головна брама стародавнього Києва, одна з найдавніших датованих споруд Східної Європи. Сама по собі локація унікальна й багата історією, а всередині – величезна кількість усього цікавого.

Музей розташований на вул. Володимирська 40А, працює з 10:00 до 18:00 і вартість входу – від 40 до 80 грн.

На ВДНГ є унікальний Музей науки – в ньому буде цікаво провести кілька годин як дорослим, так і дітям. У цьому місці тільки заохочують торкатися до всіх експонатів, проводячи власні наукові відкриття.

Він розташований на проспекті Академіка Глушкова, 1П23, працює з 11:00 до 19:00, квиток коштує від 150 до 200 грн.

А любителям техніки, яка здатна літати, радимо відвідати Державний музей авіації. Це не лише один із найвідоміших музеїв України, а й найбільший історико-технічний музей Східної Європи. Наразі на території локації розміщено близько 90 літальних апаратів.

Він розташований на вулиці Медова 1, проте тимчасово не працює, але на сайті вартість квитка – від 60 до 100 грн.