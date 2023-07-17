Чисті пляжі, кришталево прозоре море смарагдового та бірюзового кольорів, різноманітні морські розваги та галасне нічне життя. Це все про Італію, яка щороку манить тисячі туристів на відпочинок.

В Італії можна не лише полежати на фантастичному пляжі, а й подивитися пам’ятки культури, відомі на весь світ. Однак визначитися з місцем відпочинку непросто, бо італійське узбережжя пропонує величезну кількість курортів на будь-який смак і гаманець. Тож разом із туристичною експерткою Юлією Жолтишевою ми розкажемо про найкращі курорти Італії.

Де відпочити в Італії – топ курортів на материку

Адріатична Рив’єра

Адріатика в Італії займає перше місце з можливості прийому туристів. Відпочинок поєднує давні монастирі, фортеці, сучасну архітектуру, море і розважальні заклади.

Найближчі аеропорти – Ріміні та Анкона. Відпочинок з авіаперельотом із Варшави на тиждень на цих курортах коштуватиме від €530 за людину зі сніданками.

Популярні місця:

Апулія – можна комбінувати відпочинок на морі і відвідувати архітектурні об’єкти;

Гроттаммаре (Пальмова Рив’єра) – дуже популярний шопінг та дискотеки;

Каттоліка – ідеальне місце для сімейних канікул, багато розваг для дітей;

Річчоне – його обирають для елітного відпочинку. Розташоване неподалік Ріміні.

Плюси регіону:

наявність розвиненої інфраструктури (кафе, магазини, парки розваг);

близькість до популярних екскурсійних міст (Рим, Флоренція);

поєднання пляжного відпочинку з активним спортивним.

Лігурійська Рив’єра

Це вузька прибережна смуга між Лігурійським морем, Приморськими Альпами і Апеннінами, що простягнулися від Французької Рив’єри до кордону Тоскани. Регіон славиться теплим смарагдовим морем і чистим гірським повітрям.

Найближчі аеропорти – Генуя, Мілан, Турін.

Популярні курорти:

Алассіо – пляжі з кварцовим унікальним піском;

Леванто – саме тут відпочиває італійська еліта;

Лерічі – для спокійного відпочинку;

Сан-Ремо – делюкс-відпочинок із казино та бутиками.

Плюси регіону:

близькість до Франції (Ніцца, Канни, о.Корсика) та до Монако;

Генуя – поруч один із великих портів Італії, саме з нього вирушає багато круїзних лайнерів.

Юлія Жолтишева каже, наразі серед українців набирає популярність відпочинок саме на круїзах. Якщо порівнювати його з готельним, то він виграє за вартістю та якістю послуг на борту.

– Круїз на шість ночей (не у сезон – це квітень, або жовтень-листопад) можна знайти за €260 на одну людину. У вартість входить проживання на шикарному лайнері з триразовим харчуванням і безалкогольними напоями. Плюс, це прекрасна можливість прокидатися кожен ранок у новому місті і навіть країні та виходити на берег із екскурсією. Рекомендую круїзний відпочинок, тим паче більшість лайнерів, які ходять Середземномор’ям, італійські, – каже вона.

Тосканська Рив’єра

Зачаровує своєю красою навіть тих туристів, які об’їздили весь світ. Там найчистіше повітря з ароматом сосен і квітів, а море – чисте та бірюзове. Саме тому на узбережжі розташовані вілли багатих і знаменитих італійців. Найближчі аеропорти: Рим, Мілан, Генуя.

Популярні курорти:

Ліворно;

Піза;

Гроссето;

Сан-Вінченцо;

Форте-Дель Мармі.

Плюси регіону:

близькість до основних екскурсійних міст (Піза, Флоренція, Мілан, Рим);

комбінація пляжів та виноградників регіону;

природа (Апуанські Альпи та Металоносні пагорби);

безліч музеїв та архітектурної спадщини.

Тури на тиждень із Польщі стартують від €570 за людину, без харчування.

Відпочинок на острівній частині Італії: які курорти обрати

Острів Іскія

Це найбільший острів Неаполітанської затоки і один із фешенебельних курортів Італії. Саме там – відомі на весь світ та неймовірно корисні термальні джерела.

Найвідоміша пам’ятка – Арагонський замок. Нині це приватне володіння, яке відкрите для туристів. А ще на острові є три вулкани. Вони безпечні, останнє виверження було у 1301 році.

– Дістатися туди просто. Між портом Неаполя і островом курсують пороми і катери. Поїздка займе від 40 хв до 1,5 год, залежно від виду транспорту. Квиток коштує близько €45. Щодо вартості турів, то поїздка з Варшави на тиждень обійдеться від €370 за людину. В ціну входить авіапереліт, сніданки та вартість порома, – розповідає туристична експертка.

Популярні курорти:

Картаромана – має неперевершений вид на острів;

Марина-деї-Маронті – курорт із піщаними пляжами;

пляж Цитара.

Плюси острова:

термальні джерела;

Арагонський замок;

близькість до екскурсійних об’єктів Везувія та Помпеї.

Острів Капрі

Відомий курорт ще з часів Римської імперії. Візитна картка острова – Блакитний грот із бірюзовою водою. Великих піщаних пляжів на острові немає. Переважно всюди бухти з обривистими скелями, гротами і гальковими пляжами.

– На острові є два населених пункти: Капрі й Анакапрі. У першому зосереджено більшість ресторанів, магазинів, барів, нічних клубів. Тобто, якщо хочете голосно відпочивати, то вам туди, а ось другий більше підходить для любителів спокійного відпочинку, – радить Юлія Жолтишева.

Дістатися острова можна або катером, або поромом. Рейси є з Неаполя, Сорренто, Салерно, Позітано або з острова Іскія. Поїздка обійдеться у €45.

Популярні курорти:

Капрі – шумний і танцювальний;

Анакапрі – більш спокійний.

Плюси цього регіону:

багато імператорських вілл;

блакитний грот;

відомі фінікійські сходи.

Острів Сицилія

Це найпівденніший і найтемпераментніший острів та регіон Італії з діючим вулканом Етна. Омивається трьома морями: Середземним, Іонічним та Тіренським. Його життя, культура, побут сильно відрізняються від материкової частини країни.

– Цей острів якимось дивним чином увібрав у себе все найкраще з Італії. Одна з особливостей острова – величезна кількість храмів, кожен із яких є найціннішою пам’яткою архітектури та історії. А ще Сицилія – рай для туристів, які люблять рибу, – розповідає туристична експертка.

Найближчі аеропорти – Катанія або Палермо. Тури з Варшави на сім ночей стартують від €450 за людину, без харчування.

Плюси регіону:

екскурсії в міста Корлеоне та Сіракузи;

пляжі.

Острів Сардинія

Сонячний середземноморський острів, не схожий на інші. З добре розвиненою інфраструктурою, респектабельними готелями, білосніжними пляжами та комфортним кліматом.

– Сардинія пропонує привабливе поєднання природної краси, сонячних пляжів та історичних руїн. Путівники обіцяють 597 км найкрасивіших пляжів. Це один із найелітніших островів для відпочинку в Середземному морі. Там можна зустріти світових зірок та мільйонерів. Бо саме сюди припливають їхні приватні яхти (до берегів Коста Смеральди), – розповідає Юлія Жолтишева.

Найближчі аеропорти: Кальярі (південь), Альгеро та Ольбія (північ). Відпочинок з вильотом із Варшави на тиждень стартує від €620 за людину, зі сніданками.

Плюси острова:

наймальовничіші пляжі;

безліч спортивних розваг, водних та наземних (вело, трекінг, яхтінг, віндсерф);

проводиться фестиваль Iron man;

багато археологічних знахідок (місто Норі, нураги – башти з каменю);

багата природа (гроти, водоспади);

на півночі острова найчистіший архіпелаг, національний парк Ла Маддалена та французький острів Корсика, де народився Наполеон.

Автобусні тури до Італії

До слова, вирушити на відпочинок до Італії можна і автобусом. Найчастіше турагенти пропонують комбі-тур, тобто поєднання екскурсій з відпочинком на морі. Однак враховуйте, що їхати автобусом, наприклад, зі Львова, доведеться понад 40 год.

– Автобуси також відправляються з Києва, але це ще додайте щонайменше вісім годин дороги. До того ж невідомо, яка буде ситуація на кордоні, можна простояти у черзі ще кілька годин. Щодо цін, то вартість такого туру на вісім днів (з них два нічних переїзди) та п’ять ночей на морі, на курорті Лідо ді Єзоло, €325 за людину, – каже Юлія Жолтишева.

Коли краще їхати в Італію

Найкращі місяці для відпочинку в Італії – друга половина червня і вересень.

– Головне, не обирайте для відпочинку серпень. Бо саме в цей період майже всі італійці беруть відпустки, внаслідок чого ціни у готелях максимальні, та багато чого для туристів з локального бізнесу в Італії не працює. Я б радила вересень – море ще тепле, ціни менші і туристів також менше, – каже туристична експертка.

Взагалі, Італія – дуже різноманітна й захоплива. Це країна, де кожен знайде щось для себе цікаве і неймовірне до душі та гаманця.