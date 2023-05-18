18 мая во всем мире отмечается День музеев. Праздник напоминает о важности посещения уникальных мест, где раскрывается тот или иной период истории. В Украине огромное количество музеев, которые стоит посетить — уникальные экспонаты и интересные рассказы помогут больше узнать о нашем народе.

5 музеев Украины, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни – далее в материале.

Одно из самых любимых мест жителей Киева и гостей столицы — это музей национальной архитектуры и быта Пирогово. В нем можно увидеть уникальную историческую архитектуру, быт наших предков, а также флору и фауну, которая была вокруг жилищ украинцев столетия назад.

Он расположен по адресу ул. Академика Тронько, работает с 09:00 до 18:00, а стоимость билета составляет от 25 до 100 грн.

Войны — часть нашей истории, пусть и трагическая. Каждый украинец должен посетить Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Он находится в самом центре Киева и расскажет больше об ужасах ХХ века, когда цивилизованный мир боролся с нацизмом. История повторяется, ведь теперь мы снова боремся с рашизмом.

Он расположен по адресу ул. Лаврская 27, работает с 10:00 до 16:00, а стоимость билета — 20 грн.

Куда же без Золотых Ворот — это главная брама стародавнего Киева, одно из древнейших датированных сооружений Восточной Европы. Сама по себе локация уникальная и богата историей, а внутри – огромное количество всего интересного.

Музей находится по ул. Владимирская 40А, работает с 10:00 по 18:00, стоимость входа — от 40 до 80 грн.

На ВДНХ есть уникальный Музей науки — в нем будет интересно провести несколько часов как взрослым, так и детям. В этом месте только поощряют притрагиваться ко всем экспонатам, проводя собственные научные открытия.

Он расположен на проспекте Академика Глушкова, 1П23, работает с 11:00 до 19:00, а билет стоит от 150 до 200 грн.

Для любителей техники, которая способна летать, советуем посетить Государственный музей авиации. Это не только один из самых известных музеев Украины, но и наибольший историко-технический музей Восточной Европы. На сейчас на территории локации размещено около 90 летательных аппаратов.

Он расположен по улице Медовая 1, однако временно не работает, а на сайте стоимость билета – от 60 до 100 грн.