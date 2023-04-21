Мигове – село в Чернівецькій області, яке місцеві старожили називають Нігово. Популярним воно стало з появою та активним розвитком гірськолижного комплексу. Та відпочивати на курорті з усією родиною можна впродовж всього року завдяки розвиненій інфраструктурі та великій кількості розваг.

Про особливості весняного та літнього відпочинку в Миговому та ціни 2023 читайте в матеріалі.

Аби орендувати житло в Миговому за розумною ціною, не потрібно вдаватись до послуг посередників. Навколо чимало готелів, баз відпочинку та приватного сектору. Ідеальний варіант для великої компанії – оренда котеджу. Приємним доповненням стане басейн із підігрівом, особливо коли на вулиці прохолодно.

– Ціни насамперед залежать від сезону, комфортності житла, кількості осіб та тривалості перебування. Взимку та влітку житло коштує дорожче, навесні та восени – дешевше. При тривалому проживанні багато власників приватного сектору роблять знижки. Те саме стосується і готелів, які періодично влаштовують акції. Звісно, у готелях можна знайти кращі умови проживання та більше послуг, ніж у приватному секторі, – розповідає туристичний експерт Сергій Поповецький.

Бюджетний відпочинок у Миговому можливий у міжсезоння – з квітня до травня, а також із вересня до листопада. Орендувати котедж на шість осіб можна за 3 800-4 500 грн на добу. Однокімнатні номери на дві особи коштують 800-1 700 грн залежно від готелю, його розташування та періоду.

– Є також готельні комплекси, де стандартний номер на двох обійдеться орієнтовно у 1 800 грн. Є напівлюкс за 2 000 грн. Умови проживання комфортні, номери прибирають щодня. Є також триразове харчування – за одну людину доведеться доплатити 550 грн. Якщо лише зі сніданком – 200 грн. Діти до 7 років проживають безкоштовно, – каже експерт.

Переважна більшість туристів приїжджає на відпочинок у Мигове взимку. Екстремали шукають гострих відчуттів на лижних спусках чернівецького курорту, зосереджених на горі Кічера. Там можуть кататися і новачки, і досвідчені лижники, і навіть спортсмени. Проте весняний і літній відпочинок за кількістю розваг не поступається зимовому.

Для туристів пропонують походи у гори, екскурсії, рафтинг, прогулянки на гірських велосипедах і квадроциклах, пейнтбол, кінний туризм, відвідування канатного містечка та скеледрому.

– Є також чани на дровах із додаванням різних трав. Вони корисні для шкіри та загалом для всього організму. Варто це спробувати. Для дітей – батути, є дитячі майданчики, зона відпочинку. Льодовий майданчик перетворюється на ролепарк, – розповідає Сергій Поповецький.

Ціни на розваги в Миговому 2023:

прокат квадроциклів обійдеться у 750 грн/год

рафтинг – сплав річкою на байдарках – 800 грн із людини

катання на конях – 300 грн/год

Як дістатися до села Мигове

Село розташоване за 63 км від обласного і за 26 км від районного центру, за 6 км від залізничної станції Берегомет. Доїхати можна автобусом, таксі або ж власним авто.

На автобусі Чернівці – Мигове з центрального автовокзалу міста Чернівці (АС-1). Приблизний час у дорозі – 1,5 години.

– Автобус їздить за графіком. Перший рейс їде о 8:30, другий – о 12:40, третій рейс о 16:40. Сам проїзд обійдеться у 100 грн. Водій довезе прямо до території туристичного комплексу Мигове. Все організовано і налагоджено, – пояснює Сергій Поповецький.

На маршрутних таксі та автобусах до села можна доїхати з Вижниці. На своєму авто трасою Київ – Чоп до села Мигове.