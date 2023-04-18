Українські Карпати – найкрасивіша та наймальовничіша частина карпатських гір. Тому й не дивно, що там впродовж усього року чимало туристів, і не лише з України. До повномасштабної війни саме в українські гори приїздили відпочивати навіть арабські туристи. Звісно, найпопулярніший час – зима. Утім, відпочинок навесні також може бути доволі цікавим, хоч і має свої особливості.

Головні мінуси та плюси весняного сезону в Карпатах, а саме – Ворохті, Яремчому й Татарові ми спробували з’ясувати з власницею туристичного агентства Анною Третяк.

Краса Карпатських гір починається саме з Прикарпаття. Коли ви прямуєте потягом, наприклад, із Києва до Яремчого чи Ворохти, краєвиди зачаровують одразу. Звичні нам листяні ліси рівнин змінюються на хвойні, гори виростають, річки стають бурхливішими, а очі не встигають всю цю красу осягнути. Турагенти радять розпочинати знайомство з Карпатами саме звідси.

Зручна транспортна логістика

Курсує прямий потяг Київ-Ворохта або Київ-Рахів, потяги нічні, тому це оптимальний варіант. Плацкарт від 285 грн, купе від 500 грн, люкс – від 1800 грн. Якщо ви не спланували завчасно подорож, не засмучуйтесь: є ще квитки до Івано-Франківська, а звідти можна доїхати до місця відпочинку автобусом.

Доступність проживання

Мініготелі, приватні будинки, готельні комплекси за помірними цінами. Звичайно, все залежить від категорії готелю, проте загалом ціни на проживання нижчі, ніж у Буковелі.

– Ціни у невеликих готелях стартують від 600 грн у травні, за номер на добу на дві людини. Якщо готельний комплекс зі сніданком – від 2 тис. грн. У Ворохті великий вибір мініготелів і приватних садиб від 500-600 грн за добу за двомісний номер. Загалом, житло можна знайти на будь-який гаманець та побажання, – радить Анна Третяк.

Неабиякою перевагою є близькість до Буковелю: від Яремчого – 40 км, від Ворохти – 22 км, від Татарова – 15 км.

Єднання з природою

Відсутність щільної забудови туристичною інфраструктурою і простір для єднання з природою. Тут дійсно спокійно і невимушено. Складно передати цю атмосферу, потрібно приїхати й відчути на собі.

– Спокій, у якому можна почути не релакс-музику з модного кафе в центрі Буковеля, а шум лісу, гірської річки поруч. Це похід по гриби восени та брудні кросівки, а не найкращий твій наряд і білосніжне спортивне взуття під час прогулянки біля озера Молодіжне у тому ж Буковелі. Не подумайте, Буковель – це круто, ми пишаємося тим, що маємо такий чудовий туристичний курорт, проте це саме курорт в класичному розумінні, розвинений курорт високого рівня. Тому, обираючи відпочинок, обов’язково прислухайтесь до власних бажань! – наголошує Анна Третяк.

Наявність трас і спусків

Гірськолижний курорт Ворохта – це рай для початківців та дітей (для більш досвідчених краще Буковель). На відміну від Славська, де також є пологі схили для новачків, траси у Ворохті працюють незалежно від погодних умов завдяки наявності штучного снігу, тут нові підйомники.

Цікавий факт: якщо ви сідаєте на потяг у Татарові та маєте громіздке спортивне спорядження, а зупинка всього дві хвилини, не панікуйте. Там усього одна колія, а машиніст не рушить, поки всі не завантажаться, потім в дорозі нажене час. Щоправда, нині вже сезон катання закінчився.

Туристичні маршрути

Тільки біля Яремчого можна нарахувати десь вісім маршрутів. Є на цілий день, проте найпопулярніший –тригодинний прогулянковий до Скель Довбуша.

Якщо говорити про Ворохту, то і всі 12 маршрутів можна нарахувати: цікаво буде дійти до озера Несамовите, або ж іще цікавіше – піднятися на Говерлу, найвищу точку України.

Татарів славиться п’ятьма найвідомішими маршрутами, тут топ – гора Хом’як.

Дозвілля

Ну як без карпатських чанів! Купання у котлі з чистою джерельною водою, настояною на найкращих травах, чергується із зануренням у холодний басейн чи річку. Вартість на дві години орієнтовно обійдеться у 1500 грн на дві особи. Чани вміщають до шести осіб, у такому разі вартість на людину вийде значно нижчою.

– Можна також замовити прогулянки в горах, як організованим маршрутом, так і самостійно. За словами місцевих, у 2022 році грибний сезон був один з найкращих. Наприклад, гриб-рекордсмен вагою у 3 кг знайшли якраз у Ворохтянському ПНДВ. Хто знає, можливо, і цього року сезон буде вдалим, – розповідає Анна Третяк.

Є чим зайнятися і любителям екстремального відпочинку – рафтинг, джипінг чи катання на квадроциклах. Замовити чани чи екскурсії можна, попередньо підібравши в інтернеті чи уточнивши у готелю (це маленькі села, там всі всіх знають і все порадять на місці).

Безпека

Під час повномасштабної війни величезна кількість людей переїхала до Прикарпаття. Деякі власники невеликих готелів замість шведського столу на сніданки віддали кухні під користування гостям, багатьох з яких можна назвати вже мешканцями.

– Так, звичайно, коли тривога в Івано-Франківській області, сирени лунають і тут. А потім затихають. За рік війни ці райони не піддавалися ракетним обстрілам, хоча ми всі повинні розуміти, що поки триває війна – ніде не буде на 100% спокійно, – розповідає Анна Третяк.

Важко повірити після опису вище, що відпочинок у Карпатах має якісь недоліки. Звичайно, це з якого боку подивитися, бо навіть недолік можна легко трансформувати в перевагу.

Відсутність служб таксі

Якщо ви прибули на відпочинок потягом і маєте з собою важкі валізи, без трансферу не обійтися. Його може організувати готель.

– Наприклад, Татарів: у власниці готелю є сусід, у сусіда бус. Стандартна такса 200 грн – і ваші важкі валізи вже пакують та індивідуально відвозять до готелю. По дорозі за бажанням зупиняться біля продуктового магазинчика, а під час короткої поїздки ще й зорієнтують, що до чого і як, – розповідає Анна Третяк.

Туристична інфраструктура

Так, єднання з природою – це чудово, проте якщо ви обираєте відпочинок у Татарові, краще все ж їхати на авто. У селищі є кілька продуктових магазинів, проте будьте готові, що доведеться поєднати екскурсійну прогулянку з походом до магазину.

– Часто в одну сторону йти 15-20 хв. Також є супермаркет, проте він на в’їзді в Татарів, це ще плюс 15-20 хв. У Ворохті виручає базар, де можна придбати будь-що, у тому числі свіже м’ясо для барбекю. Не можна сказати, що на цих курортах немає кафе і ресторанів. Вони є, серед них є вибір, проте це прогулянкова вулиця, де на кожному кроці заклад на будь-який смак, – розповідає Анна Третяк.

Найчастіше – це невеликі ресторани при невеликих готелях чи готельних комплексах, де завжди можна скуштувати найпопулярніші страви регіону: бограч, банош, пструг (річкова форель) та ін.

Можна обрати відпочинок у Яремчому, це більший населений пункт, а тому і з більш розвиненою інфраструктурою. Якщо і цієї інфраструктури замало (це стосується зокрема відпочинку з дітьми) – тоді однозначно Буковель. Однак враховуйте, що відпочинок там обійдеться дещо дорожче.