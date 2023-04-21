Мигово — село в Черновицкой области, которое местные старожилы называют Нигово. Популярным оно стало с появлением и активным развитием горнолыжного комплекса. Но отдыхать на курорте со всей семьей можно в течение всего года благодаря развитой инфраструктуре и большому количеству развлечений.

Об особенностях весеннего и летнего отдыха в Мигово и ценах 2023 читайте в материале.

Чтобы арендовать жилье в Мигово по разумной цене, не нужно прибегать к услугам посредников. Вокруг немало гостиниц, баз отдыха и частного сектора. Идеальный вариант для большой компании — аренда коттеджа. Приятным дополнением станет бассейн с подогревом, особенно когда на улице прохладно.

— Цены прежде всего зависят от сезона, комфортности жилья, количества человек и продолжительности пребывания. Зимой и летом жилье стоит дороже, весной и осенью — дешевле. При длительном проживании многие владельцы частного сектора делают скидки. То же касается и гостиниц, которые периодически устраивают акции. Конечно, в отелях можно найти лучшие условия проживания и больше услуг, чем в частном секторе, — рассказывает туристический эксперт Сергей Поповецкий.

Бюджетный отдых в Мигово возможен в межсезонье — с апреля по май, а также с сентября по ноябрь. Арендовать коттедж на шесть человек можно за 3 800-4 500 грн в сутки. Однокомнатные номера на два человека стоят 800-1 700 грн в зависимости от отеля, его расположения и периода.

— Есть также гостиничные комплексы, где стандартный номер на двоих обойдется ориентировочно в 1 800 грн. Есть полулюкс за 2 000 грн. Условия проживания комфортные, номера убирают ежедневно. Есть также трехразовое питание — за одного человека придется доплатить 550 грн. Если только с завтраком — 200 грн. Дети до 7 лет проживают бесплатно, — говорит эксперт.

Конечно, подавляющее большинство туристов приезжает на отдых в Мигово зимой. Экстремалы ищут острых ощущений на лыжных спусках черновицкого курорта, сосредоточенных на горе Кичера. Там могут кататься и новички, и опытные лыжники, и даже спортсмены. Впрочем, весенний и летний отдых по количеству развлечений не уступает зимнему.

Для туристов предлагают походы в горы, экскурсии, рафтинг, прогулки на горных велосипедах и квадроциклах, пейнтбол, конный туризм, посещение канатного городка и скалодрома.

— Есть также чаны на дровах с добавлением различных трав. Они полезны для кожи и вообще для всего организма. Стоит это попробовать. Для детей — батуты, есть детские площадки, зона отдыха. Ледовая площадка превращается в ролепарк, — рассказывает Сергей Поповецкий.

Цены на развлечения в Мигово 2023:

прокат квадроциклов обойдется в 750 грн/час

рафтинг — сплав по реке на байдарках — 800 грн с человека

катание на лошадях — 300 грн/час

Как добраться до села Мигово

Село расположено в 63 км от областного и в 26 км от районного центра, в 6 км от железнодорожной станции Берегомет. Доехать можно автобусом, такси или же собственным авто.

На автобусе Черновцы — Мигово с центрального автовокзала города Черновцы (АС-1). Приблизительное время в пути — 1,5 часа.

— Автобус ездит по графику. Первый рейс едет в 8:30, второй — в 12:40, третий рейс в 16:40. Сам проезд обойдется в 100 грн. Водитель довезет прямо до территории туристического комплекса Мигово. Все организовано и налажено, — объясняет Сергей Поповецкий.

На маршрутных такси и автобусах в село можно доехать из Вижницы. На своем авто по трассе Киев — Чоп до села Мигово.