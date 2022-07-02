З 16 січня 2023 року у Венеції (Італія) запроваджується плата за в’їзд для туристів, які вирішили завітати до міста на один день.

Як стверджує уповноважений з питань туризму, нове правило поширюватиметься на тих відвідувачів, які не залишатимуться на ніч у готелях чи інших місцях проживання, адже вони майже не роблять внесок у місцеву економіку.

Такі туристи повинні будуть зареєструватися онлайн на день, в який вони планують приїхати, і сплатити збір. Сума варіюватиметься від €3 до €10 за людину в залежності від часу попереднього бронювання та сезону.

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Порушників, які не зможуть підтвердити бронь готелю або ж факт оплати збору, штрафуватимуть на €300.

Плата не розповсюджуватиметься на дітей до шести років, людей з інвалідністю та власників житла для відпочинку у Венеції, які сплачують податки на нерухомість. Також виняток зроблять для мешканців регіону Венето та тих, хто народився у Венеції.

Крім цього, з вересня міська влада планує підняти ціни на квитки в міські музеї та річкові автобуси, якщо їх купуватимуть не онлайн.

Також не виключається встановлення турнікетів на всіх точках доступу до міста, проте обмежувати кількість квитків не збираються.