С 16 января 2023 года в Венеции (Италия) вводится плата за въезд для туристов, которые решили посетить город на один день.

Как утверждает уполномоченный по туризму, новое правило будет распространяться на тех посетителей, которые не будут оставаться на ночь в гостиницах или других местах проживания, ведь они почти не вносят вклад в местную экономику.

Такие туристы должны будут зарегистрироваться онлайн на день, в который они планируют приехать и оплатить сбор. Сумма будет варьироваться от €3 до €10 за человека в зависимости от времени бронирования и сезона.

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Нарушителей, которые не смогут подтвердить бронь гостиницы или факт оплаты сбора, будут штрафовать на €300.

Плата не будет распространяться на детей до шести лет, людей с инвалидностью и владельцев жилья для отдыха в Венеции, которые оплачивают налоги на недвижимость. Также исключение будет сделано для жителей региона Венето и тех, кто родился в Венеции.

Кроме этого, с сентября городские власти планируют поднять цены на билеты в городские музеи и речные автобусы, если их будут покупать не онлайн.

Также не исключается установка турникетов на всех точках доступа в город, однако ограничивать количество билетов не собираются.