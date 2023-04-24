В мае Турция открывает пляжный туристический сезон. Сколько стоит отдых на турецких курортах, как туда добраться и придется ли доплачивать за море без россиян, читайте в материале.

Погода в мае в Турции очень хорошая. Уже не холодно и еще не жарко — климат здесь подойдет и детям, и взрослым. Сейчас море уже прогрелось до 21 градуса, а воздух — до 26-27.

— На майские праздники, как правило, все пятизвездочные отели классом выше среднего проводят майские концерты. То есть человек может зарядиться позитивом и перезагрузиться, — говорит директор туристического агентства Трайдент-хит Ужгород Александр Доктор.

Погода подойдет тем, кто не переносит большую жару. Впрочем, если такая температура воды в море для кого-то будет еще прохладной, есть возможность искупаться в бассейнах с подогревом на территории отеля.

— Обычно человек выбирает, где ему отдохнуть, учитывая качество отеля и цену. Сейчас такой большой проблемы в выборе курорта нет. У каждого свои особенности. Конечно, теплее всего будет в Алании. Но плюс один градус к температуре воды или воздуха, если разница в стоимости отеля существенная, на самом деле не имеет значения, — говорит эксперт.

Прохладнее в городах, расположенных на берегу Черного моря. Теплее — на средиземноморском побережье Турции. В этой части расположены самые популярные курорты страны — Анталия, Кемер, Алания и Сиде.

На берегу Эгейского моря находятся Мармарис и Фетхие. Эти курорты больше всего подходят для отдыха во второй половине мая, потому что здесь становится теплее.

— Самое большое преимущество отдыха в Турции в мае — это его стоимость. Цены в это время очень лояльные. Они почти в полтора раза дешевле, чем в июне. И вдвое, чем в июле-августе. Например, самый дешевый вариант отдыха на 7 дней начинается от €280 на человека. Это с вылетом из Жешува, скажем, 27 апреля. Это уже те цены, к которым наши туристы привыкли. А не та космическая стоимость, которая была в прошлом году, — говорит Александр Доктор.

Добраться в Турцию из Украины можно, воспользовавшись авиаперелетами из соседних стран.

— Есть вылеты по нормальным ценам из Румынии, куда есть трансферы из Киева. Маршрут пролегает через Черновцы и Ивано-Франковск. Поэтому там украинцы могут подсаживаться в автобусы, — говорит эксперт.

Есть вылеты в турецкие города из венгерского Будапешта, куда можно добраться своим ходом. Самые дешевые билеты из польского Жешува. На втором месте — вылеты из румынских городов.

В аэропорты в европейских городах, откуда летают в Турцию, одни турагентства организовывают трансферы, другие — предлагают туристам добираться самостоятельно. За это придется дополнительно заплатить. Поэтому эти расходы стоит учесть при выделении бюджета на отдых.

Из Киева турагентства организовывают автобусные туры в Турцию. Обычно в недорогие 4-звездочные отели. Но в результате такой отдых обойдется дороже. По меньшей мере, в $550 на 7 дней за двоих. За эти деньги с авиаперелетом можно отдохнуть в 5-звездочном отеле.

Ездят в Турцию и прямые автобусы. Билет из Киева в одну сторону будет стоить почти 4 тыс. грн. Время в пути может растянуться и на полтора суток.

Добраться в Турцию из Украины можно еще и с пересадками, двумя видами транспорта — поездом и автобусом. Маршрут составляете себе сами. Но такое путешествие займет еще больше времени и не будет дешевле, чем авиаперелет, включенный в стоимость тура.

Минус отдыха в Турции в мае только один — очень много россиян. Есть отели, конечно, которые их у себя просто не поселяют. Но таких отелей в Турции не так много.

— Если есть желание, то можно найти отели без россиян и забронировать отдых там. Это отели сети TUI, Barut и ТТ. Они есть на разных турецких курортах, — объясняет Александр Доктор.

Из-за этой опции такие отели не дороже других. Это позиция сети.