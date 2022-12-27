В Україні стартував лижний сезон 2022-2023 на найпопулярніших гірськолижних курортах.

Снігові схили готові приймати гостей у Буковелі, Драгобраті, Славському – Захар Беркут (витяги) та Ізкі (снігові гармати та мала гірка).

У свою чергу Красія, Плай, Мигове, Буковиця очікують морозів. Як тільки вони настануть, там готові одразу приступити до роботи.

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Ба більше, Укрзалізниця запустила додаткові рейси в Карпатському напрямку. Ще більше поїздів курсуватимуть у напрямку Київ-Львів, Київ-Ужгород, Одеса – Ужгород, Запоріжжя-Івано – Франківськ, Київ – Чернівці, Харків-Львів.

Також повертається Буковельський експрес. Він вирушатиме зі Львова 30, 31 грудня, 6, 7 та 8 січня о 7:00 та прибуватиме до Ясіні о 12:25.