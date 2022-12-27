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В Украине начался горнолыжный сезон 2022-2023 — какие курорты принимают гостей

27 декабря 2022, 17:34
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
лыжи
Источник: Depositphotos

В Украине стартовал лыжный сезон 2022-2023 на самых популярных горнолыжных курортах.

Снежные склоны готовы принимать гостей в Буковеле, Драгобрате, Славском — Захар Беркут (подъемники) и Изки (снежные пушки и малая горка).

В свою очередь Красия, Плай, Миговое, Буковица ожидают морозов. Как только они наступят, там готовы сразу приступить к работе.

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Более того, Укрзалізниця запустила дополнительные рейсы в карпатском направлении. Еще больше поездов будут курсировать в направлении Киев-Львов, Киев-Ужгород, Одесса-Ужгород, Запорожье-Ивано-Франковск, Киев-Черновцы, Харьков-Львов.

Также возвращается Буковельский экспресс. Он будет отправляться со Львова 30, 31 декабря, 6, 7 и 8 января в 7:00 и прибывать в Ясину в 12:25.

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Горнолыжный курорт
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