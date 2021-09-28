Унікальна скульптура Звуки міста за ініціативи Альони Тимошенко з’явилась у Маріуполі

У Маріуполі відкрили унікальний арт-об’єкт проекту Звуки міста. Нова скульптура на пірсі біля моря поєднала звук, форму і спогади містян.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Ініціаторками проекту стали продюсерка GOODMEDIA Альона Тимошенко і засновниця Spilne Art Наташа Ткаченко. За допомогою сучасних технологій Звуки міста об’єднали десятки людей з різних міст України, які поділилися своїми почуттями, спогадами і асоціаціями.

– Маріуполь – місто, в якому дитячий сміх і крики чайок поєднуються з шумом індустріальних підприємств і порту. І з цього поєднання народжується нова енергія і ритми життя цього унікального міста і його мешканців. Завдяки скульптурі Звуки міста кожен може відчути і побачити цей ритм, – сказала Альона Тимошенко.

Команда фахівців зібрала найважливіші звуки Маріуполя і створила унікальну скульптуру для міста за допомогою програм звукового дизайну та 3D-візуалізації.

За словами Альони Тимошенко, скульптуру не випадково розмістили на пірсі: кольорова гама перекликається з палітрою сонця, що сідає у море.

Арт-об’єкти проекту встановили у 7 містах України. У Маріуполі Звуки міста звучать шумом моря і криками чайок, роботою торгового порту та металургійних комбінатів, залізницею, ударами на рингу і дитячим сміхом.

– У процесі запису звуків і створення фігури ми не очікували, що вийде хвиля. Це дуже символічно для міста на березі моря, – сказав міський голова Вадим Бойченко.

Нагадаємо, напередодні мультимедійну арт-скульптуру Звуки міста відкрили у Львові.