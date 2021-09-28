Уникальная скульптура Звуки города по инициативе Алены Тимошенко появилась в Мариуполе

В Мариуполе открыли уникальный арт-объект проекта Звуки города. Новая скульптура на пирсе у моря соединила звук, форму и воспоминания горожан.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Инициаторами проекта стали продюсер GOODMEDIA Алена Тимошенко и основательница Spilne Art Наташа Ткаченко. С помощью современных технологий Звуки города объединили десятки людей из разных городов Украины, которые поделились своими чувствами, воспоминаниями и ассоциациями.

— Мариуполь — город, в котором детский смех и крики чаек сочетаются с шумом индустриальных предприятий и порта. И из этого сочетания рождается новая энергия и ритмы жизни этого уникального города и его жителей. Благодаря скульптуре Звуки города каждый может почувствовать и увидеть этот ритм, — сказала Алена Тимошенко.

Команда специалистов собрала главные звуки Мариуполя и создала уникальную скульптуру для города с помощью программ звукового дизайна и 3D-визуализации.

По словам Алены Тимошенко, скульптуру не случайно разместили на пирсе: цветовая гамма перекликается с палитрой заходящего в море солнца.

Арт-объекты проекта установили в 7 городах Украины. В Мариуполе Звуки города звучат шумом моря и криками чаек, работой торгового порта и металлургических комбинатов, железной дорогой, ударами на ринге и детским смехом.

— В процессе записи звуков и создания фигуры мы не ожидали, что получится волна. Это очень символично для города на берегу моря, — сказал городской председатель Вадим Бойченко.

Напомним, накануне мультимедийную арт-скульптуру Звуки города открыли во Львове.