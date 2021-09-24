У Львові встановили арт-скульптуру Звуки міста

У Львові на території креативного простору !FESTrepublic (вулиця Старознесенська) відкрили скульптуру Звуки міста. Цей проект – синтез мистецтва та технологій, в основі якого лежить перетворення звуку на форму.

Про це повідомила Львівська ОДА. Автором ідеї проекту стала продюсерка GOODMEDIA Альона Тимошенко.

Скульптура Львова виконана у різних відтінках – від коралового до глибоко пурпурного. На думку авторів проекту, різні відтінки увиразнили різноманітність Львова. Він благородно-строгий, водночас ніжний та сучасний.

Львівська скульптура стала візуалізацією міксу звуків джазу, заварювання кави, тремтіння автомобіля на бруківці та відлуння дзвону Ратуші.

— Наша ідея полягала в тому, щоб зібрати звуки Львова, зібрати його разом з містянами, які тут народились, люблять це місто, як ніхто знають, як це місто звучить. Потім всі ці звуки ми з нашою командою за допомогою сучасних технологій 3D та звукового дизайну сформували у фігуру, макет якої перетворився на таку скульптуру, – розповіла Альона Тимошенко.

Пошук форм та процес їхнього створення можна буде побачити в серії документальних фільмів. Героями кінострічки про Львів стали художниця Ксенія Дацюк, виконавчий директор ІТ-кластеру Степан Веселовський, ресторатор Андрій Худо, галерист Павло Гудімов, артистка Руслана.

— Цей проект – прекрасна можливість передусім подивитись на наше місто і відчути його по-новому не лише з книжок чи гуляючи його вулицями, а й через звук. Проект демонструє, що Львів – це сучасне місто, але водночас місто, яке зберігає багатовікові нашарування нашої культури та традицій, – зазначив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

Проект Звуки міста ініціювали до 30-ї річниці незалежності України. Унікальні скульптури розробили для Львова, Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Маріуполя та Криму. Всі вони різні, а над проектом працювали понад сто людей.

Під час роботи над скульптурами відомі містяни ділилися власними відчуттями, враженнями та найважливішими моментами зі свого життя, що лягли в основу аудіовізуалізації. Раніше скульптури Звуки міста за ініціативи Альони Тимошенко відкрили уже у Дніпрі та Харкові.

Фото: Львівська ОДА