Єгипет – один із найпопулярніших напрямків українських туристів. Причому упродовж всього року. Цей курорт полюбляють серфери, а ще його називають Меккою дайвінгу. Саме у Єгипті можна побачити унікальні види коралів та морської флори і фауни. Подивитися є на що! Тож чи варто їхати взимку до Єгипту, про ціни та умови, а ще – чи будуть там росіяни, Факти ICTV дізналися у директора турагентства Любомира Бованька.

– В Єгипет можна їздити впродовж усього року. Єдине, що літом, наприклад, – на любителя. Бо там доволі спекотно. Я був багато разів у Єгипті і в грудні, і в січні, і в лютому. Якщо брати зимові місяці, то тільки в лютому трішки прохолодно, вітер різкий. Це найпрохолодніший місяць на курорті. Все ж найкраща пора – грудень і січень. Щодо температурного режиму, то до кінця грудня температура комфортна і вода у морі тепла, до +28ºС. Серед переваг зимового відпочинку – туристів значно менше. З мінусів — можлива вітряна погода. А загалом, у грудні до Єгипту можуть їхати навіть мерзляки.

Єгипет – це насамперед про “все включено”. Там багате море, що навіть на Мальдівах такого немає. До того ж взимку там можна робити все те ж, що і влітку, переконаний експерт.

– Єгипет – країна з багатою історією. Там безліч екскурсійних турів. Найпопулярніша поїздка – Луксор. Є поїздки на піраміди, і навіть круїзи по Нілу. Уздовж берегів величної річки розташована більшість пам’яток стародавньої єгипетської цивілізації. Такі екскурсії раніше полюбляли західноєвропейські туристи. Вони пливли з Олександрії аж до Асуана, і навіть до тих храмів, які ви бачили в фільмах пригодницьких. По дорозі є багато храмів і пам’яток, які лишилися в гарному стані. Також можна виїхати на Райські острови. Кожна місцевість має свій острів, і там можна попірнати. В Єгипті один з найбагатших морських світів. Цікаво також для туристів – поїздка на закупи, місцеві базари.

Зараз дивляться

Ціни на відпочинок у Єгипті доступні, хоча нині вони здорожчали порівняно з тими, що були до повномасштабної війни в Україні.

– Ціни починаються від 30 тис. грн за двох і вище. Це ми говоримо про готель 4 зірки. Туди входить переліт, страхування, харчування з проживанням. Є дуже дорогі готелі, 5 зірок – там вартість стартує від 100 тис. грн на двох. Це на 7 ночей. Є окремі єгипетські готелі, які працюють за програмою особливою – у них тільки сніданки, або сніданки – вечері. Але в основному Єгипет – це все включено, – каже Бованько.

Зараз українські туристи літають до Єгипту з Молдови та Польщі. Це їм допомагають робити як українські оператори, так і польські. Вильоти є і з Жешува, з Варшави, з інших міст Польщі. З Молдови менше людей летить. Насамперед – туристи з Центру та Сходу України. Звідти виходить трішечки дешевше. Але треба враховувати, що до аеропорту потрібно ще доїхати. Люди можуть або самостійно дістатися, або скористатися нашим трансфером. Послуга оплачується додатково. Вартість, наприклад, зі Львова до польського Жешува – 1 тис. грн. До Кишинева зі Львова – 2 400 грн.

Попри санкції та відчутне здорожчання квитків, росіяни до Єгипту все-таки їдуть. Втім, якщо протягом багатьох років росіяни на відпочинку поводилися досить нахабно та шукали можливості принизити українців, то зараз дещо притихли.

– Вони могли говорити: “Що це у вас за така дивна мова? Немає такої мови, як українська, є неправильна російська”. Коли їм дали доброго тягла наші туристи, то тепер вони на відпочинку кричать: “Ми за мир, ми проти війни”. Росіян нині майже не чути на курорті. До того ж наших туристів там більше. Та і місцеве населення більше підтримує нас, там багато адміністративного персоналу, – переконує він.

За словами експерта, українці вже повним ходом планують тури не лише на Новий рік, а й на середину січня, лютого, і навіть на березень.

– Німці, наприклад, планують свій відпочинок на рік вперед і на кілька років. Тоді як наші люди, зазвичай, в останній момент вирішують відпочивати. Хоча зараз теж вчаться планувати наперед, бо всі хороші готелі часто швидко розкуповують, або в них зростає ціна під новорічні свята. Ті, хто бронюють заздалегідь, як правило, виграють. Хоча бувають випадки, коли якийсь готель може не заповнитися, і він перед Новим роком робить знижки. За цим треба стежити, – зізнається Бованько.

За словами експерта, є декілька способів зекономити на турах. Один із них – раннє бронювання, коли людина заздалегідь бронює і оплачує. Вона страхується від валютних ризиків. Що це означає? Вона платить зараз, а долар може вирости до 50, а вона вже оплатила. Не обов’язково все оплачувати. Можна 30% зразу заплатити, а решту – за два тижні до вильоту. Інколи можна зекономити до 60%. Це стосується більше випадків, коли люди бронюють у січні на літо. На ранньому бронюванні Нового року можна зекономити 20-30%.

Крім того, людина може зекономити на “гарячих турах”. Але там треба вилетіти менш ніж за тиждень. Треба бути постійно зібраним. “Гарячі тури” – це коли лишилося два місця у літаку, коли готель проводить якусь акцію, акції від туроператорів.