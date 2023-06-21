Як зараз працює туризм в Україні, а також чи вплинула війна на стимулювання галузі на заході країни, розповіла голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів.

Каже, кількість відпочивальників на деяких локаціях повертається на довоєнний рівень. Наприклад, у Карпатському регіоні бронювання на цей літній сезон співвідноситься з 2021 роком.

– Якщо перші місяці війни наші споживчі патерни були, м’яко кажучи, стриманими – ми нічого не купували, не планували, бо боялися витрачати кошти, то зараз споживча активність почала повертатися до звичного – довоєнного режиму. Люди їдуть відпочивати на ті локації, які були популярними до війни, і які зараз відкриті, здебільшого, це Карпатський регіон, – поділилася Мар’яна.

Зазначає, в’їзний туризм ми фактично втратили. До нас зараз їдуть журналісти, волонтери, представники різних благодійних організацій.

– Нещодавно мала нагоду зустрітися з туристичною групою з Канади, більшість із них мають українське коріння. Вони подорожували лише західною частиною України, їздили з допомогою по волонтерських центрах, – каже Олеськів.

Додає, це був візит солідарності і зараз вона бачить, як вони діляться своїми враженнями в соцмережах. Впевнена, що таких груп буде більше.

Каже, після 24 лютого 2022 року стимулювання туризму спостерігалося, адже чимало українців виїхали зі східних, північних і південних регіонів країни до безпечніших західних. І саме в цих регіонах фіксували зростання податків від представників туристичної галузі та туристичного збору, але загалом відбулося падіння купівельної спроможності. Війна не сильно вплинула на розвиток туризму на заході України.

– Ми маємо мільйони українців, які виїхали з країни, чоловіків і жінок, які воюють, а також маємо певну кількість чоловіків, які сидять по домівках і нікуди не виїжджають, бо бояться, – наголосила Мар’яна.

Усі ці обставини вплинули на формування туристичних потоків, але головне, що галузь не зупинилася повністю. Наразі відпочивають жінки з дітьми, люди, які працюють, яким потрібне перезавантаження, та деякі військові проводять відпустку, відпочиваючи з сім’єю десь у тихому та затишному місці.