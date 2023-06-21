Как сейчас работает туризм в Украине, а также повлияла ли война на стимулирование отрасли на западе страны, рассказала председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

Говорит, количество отдыхающих на некоторых локациях возвращается на довоенный уровень. К примеру, в Карпатском регионе бронирование на этот летний сезон соотносится с 2021 годом.

— Если первые месяцы войны наши потребительские паттерны были, мягко говоря, сдержанными — мы ничего не покупали, не планировали, поскольку боялись тратить средства, то сейчас потребительская активность начала возвращаться в привычный — довоенный режим. Люди едут отдыхать на те локации, которые были популярными до войны, и которые сейчас открыты, в основном, это Карпатский регион, — поделилась Марьяна.

Отмечает, въездной туризм мы фактически потеряли. К нам сейчас едут журналисты, волонтеры, представители различных благотворительных организаций.

— Недавно имела возможность встретиться с туристической группой из Канады, большинство из них имеют украинские корни. Они путешествовали только по западной части Украины, ездили с помощью по волонтерским центрам, — говорит Олеськив.

Добавляет, это был визит солидарности и сейчас она видит, как они делятся своими впечатлениями в соцсетях. Уверена, что таких групп будет больше.

Говорит, после 24 февраля 2022 года стимулирование туризма наблюдалось, ведь многие украинцы выехали из восточных, северных и южных регионов страны в более безопасные западные. И именно в этих регионах фиксировали рост налогов от представителей туротрасли, и туристического сбора, но в целом произошло падение покупательной способности. Война не сильно повлияла на развитие туризма на западе Украины.

— Мы имеем миллионы украинцев, которые выехали из страны, мужчин и женщин, которые воюют, а также имеем определенное количество мужчин, которые сидят по домам и никуда не выезжают, поскольку боятся, — подчеркнула Марьяна.

Все эти обстоятельства повлияли на формирование туристических потоков, но главное, что отрасль не остановилась полностью. Сейчас отдыхают женщины с детьми, работающие люди, которым нужна перезагрузка и некоторые военные проводят отпуск, отдыхая с семьей где-то в тихом и уютном месте.