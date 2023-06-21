Через повномасштабну війну в Україні нині не кожен може собі дозволити далеку поїздку аби відпочити з родиною. Та незабутній вікенд можна влаштувати навіть поблизу Києва. Там є чимало затишних баз відпочинку з неймовірною природою, озерами, виходом до річки, басейнами для дітей. До того ж, відпочинок за містом в оточенні природи є чи не найкращим способом психологічно перезавантажитися.

Факти ICTV підготували добірку із п’яти заміських комплексів для відпочинку з дітьми неподалік від Києва.

Sobi Club зі SPA-центром

Заміський комплекс розташований в селі Хотянівка, у лісі на березі Дніпра, за 9 км від Києва. На території є готель і котеджні будинки.

Цікаво їхати відпочивати із дітьми. Є розваги для малечі різного віку – гойдалки, батути, надувні атракціони та дитячий транспорт. А ще – кінний клуб. Також для відпочивальників є басейни з підігрівом, а для дітей – аквагірка.

– Відпочивати можна біля басейну. Також відкриті тенісні корти, футбольне та баскетбольне поле, SPA-центр, лазні. Можна забронювати гриль-альтанку, – розповідає гендиректорка IT компанії у сфері подобової оренди житла Олександра Бурлакова.

Заклад працює в усі дні, окрім вівторка та середи.

Вартість проживання:

двомісний будинок з однією кімнатою та терасою – 2600 грн за добу;

однокімнатний номер для двох – 3000 грн за добу.

За басейни доведеться заплатити від 600 до 1500 грн; дітям до 3 років вхід безкоштовний на всі басейни, окрім преміум-зон.

У разі повітряної тривоги гостей запрошують в укриття, розташоване під готелем.

HOTEL SPA

Заклад розташований у Ворзелі, посеред сосен, дубів і квітів. На території комплексу окрім готелю, є SPA-центр із різноманітними процедурами. Також є чотири басейни. Вони різні – відкритий і критий, SPA-басейни з гідромасажем і дитячий басейн.

Є чимало розваг для дітей, також працює дитяча кімната. До послуг дітей – аніматор, веселий лабіринт, ігрова приставка, розвивальні ігри. Також регулярно проводяться цікаві кулінарні майстер-класи для дітей із дегустуванням приготованих страв. Дитяча кімната – безкоштовна для гостей готелю, СПА центру та ресторану.

– На території комплексу діє прокат дитячих автівок на радіокеруванні. Крім того, у дітей є можливість купатися в басейнах, плавати на надувних кругах, розважатися на дитячому майданчику, – каже експертка.

За номер у готелі економ-класу сплатите 1850 грн.

Щодо безпеки, то на випадок повітряної тривоги обладнаного укриття або підвального приміщення у комплексі немає.

Клуб Wish Aqua Spa Resort

Заклад розміщений за 16 кілометрів від Києва. На території є чим зайнятися – SPA-центр, п’ять басейнів, дитячий клуб, водні розваги, як-от катання на SUP-дошках і фітнес-зал.

Готель працює цілодобово. Стандартний номер обійдеться у 4000 грн за добу.

Басейн – 1500 грн у будні для гостей; 2000 грн – у вихідні.

У вартість входить оренда шезлонга, відвідування всіх басейнів, SPA-зони, тренажерної зали та дитячого клубу.

Катання на SUP-дошках – 800 грн для двох; 300 грн за людину у групі. А ось діти на дошці з батьками можуть кататися безкоштовно.

– Відновити свої сили та максимально розслабитися можна у SPA-зоні. Вибір процедур величезний. Є римська лазня, кажуть, вона допомагає очищенню організму від шлаків і прискоренню метаболізму. Також можна піти на смарагдове обгортання і корекцію фігури, – розповідає Олександра Бурлакова.

У разі повітряної тривоги працівники комплексу запрошують гостей в обладнане підвальне приміщення з вентиляцією, електрикою та водопостачанням. Усередині є дивани, телевізор, настільні ігри.

База відпочинку Лісне Ранчо

Заклад розташовується за 11 кілометрів від Києва по Житомирській трасі. Там гарантовано чисте повітря та проживання у дерев’яних котеджах. До послуг відпочивальників – басейни, дитячий майданчик, фінська сауна та лазня.

Котеджі – на будь-який смак і гаманець. Біля кожного будиночка – альтанка та зона з мангалом. Доба оренди коштує щонайменше 1900 грн.

У вартість входить користування басейнами – є дитячий, завглибшки до метра, та басейн для дорослих. Влітку вздовж басейну встановлюють парасольки та шезлонги. Для дітей є також дитячий майданчик і пісочниця.

За послуги банно-розважального комплексу доведеться доплатити додатково.

Щодо безпеки, то на випадок повітряної тривоги обладнаного укриття або підвального приміщення у комплексі немає.

Етнокомплекс Українське село

Комплекс розташувався за 15 кілометрів від Києва по Житомирській трасі. На території є музей, церква, мінізоопарк і готель. Для гостей є номери звичайні та в етностилі.

На території комплексу розташовані шість хат із різних куточків України. Автентичні будови зі Слобожанщини, Карпат, Полісся і Подніпров’я були розібрані й акуратно привезені в музей. Найстарішій хатинці – 191 рік.

– Біля готелю й ресторану – невеликий зоопарк, де живуть домашні тварини і птахи – вівці, поросята, кролики, нутрії, курочки та півники. А поряд на озері мешкають качки і плавають косяки риб. Всіх їх можна погодувати, купивши спеціальний корм в сувенірній крамниці. У цій же крамниці можна придбати пам’ятний сувенір, проте набагато цікавіше зробити його своїми руками на одному з майстер-класів, – розповідає Олександра Бурлакова.

Поруч з українськими хатами розташувалися кузня, гуральня, майстерня і хлібопекарня. Для великих компаній в етнокомплексі за окрему плату передбачені квести. Ці розваги можуть бути організовані як для дітей, так і для дорослих.

Що ж до безпеки, то на випадок повітряної тривоги обладнаного укриття або підвального приміщення у комплексі немає.

Вхід в Українське село безкоштовний, а ось за відвідування музейних будиночків і майстер-класів беруть невелику плату.

Вартість розваг:

квиток до музею – 80 грн;

екскурсія для групи з шести осіб – 480 грн;

зоопарк – 30 грн для дітей, 50 грн для дорослих;

корм для тварин – 70 грн;

оренда тенісного столу – 200 грн/год;

оренда бадмінтону та м’ячів – 100 грн/год;

сауна з басейном (до восьми осіб) – 1000 грн/2 год.

Будинок для компанії обійдеться у 7000-7500 грн (у вартість входить сауна з басейном, а також два номери – на двох і трьох осіб). За стандартний номер у готелі на двох без сніданку доведеться заплатити 1200-1400 грн за добу.

Оренда лісового шале обійдеться у 3500 грн за добу.

– Через ситуацію на Херсонщині, Одещині – окуповане Азовське море, високий ризик забруднення Чорного моря, заміський відпочинок на Київщині дещо зріс у ціні. Ми досліджували тему оренди заміських будиночків – це від 3500 грн за добу. Водночас, заїзд може бути о 15:00, а виїзд – об 11:00. За цю ціну буде котедж із загальною кімнатою, кухнею та окремою спальнею. Це не хороми. Якщо говоримо про дитячі майданчики, то вони можуть бути відкритого доступу. Якщо йдеться про СПА, то, звісно, вхід туди буде платним, – розповідає Олександра Бурлакова.

Якщо ж бажаєте відпочити за Києвом бюджетніше, то експерти радять звертати увагу на санаторії. Там вартість оренди за добу стартує від 700 грн. За ці гроші ви отримаєте кімнату з санвузлом. А ще – гарну природу, чисте повітря і тишу довкола.