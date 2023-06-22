В італійському селі Оллолай, розташованому в самому серці Сардинії, пропонують низьку орендну плату для іноземців, які бажають працювати звідти віддалено. Оренда житла для приїжджих може коштувати €1.

Таким чином, влада хоче збільшити населення села, але пощастить тільки 10 новоселам. Про це пише SchengenVisaInfo.

– Ви зацікавлені у віддаленій роботі з прекрасної Сардинії всього за €1? Охочі ризикнути отримають безпосередню близькість до незайманої природи, чудової кухні та неймовірних прилеглих пляжів, – сказала у своєму заклику місцева рада.

Населення села скоротилося з 2013 року до 1 174 осіб за останні 40 років. Причина – міграція жителів у більші міста.

Наразі працівники з країн, що не входять до ЄС, які хочуть працювати віддалено з Італії, можуть отримати тимчасову робочу візу. Цей тип візи дозволяє їм працювати протягом певного періоду часу з Італії.

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли Оллолай намагається залучити іноземців. Провінція потрапила в заголовки міжнародних газет одразу після того, як заявила, що продає занедбані будинки за €1 за умови, що власники відремонтують їх.

Відтоді рада села продала загалом 13 будинків. Три будинки, які перебувають у поганому стані, все ще виставлені на продаж, а це означає, що охочі можуть придбати нерухомість і зробити її.

Тепер влада села сподівається скористатися перевагами людей, які можуть працювати з будь-якої точки світу.