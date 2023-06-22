В итальянской деревне Оллолай, расположенной в самом сердце Сардинии, предлагают низкую арендную плату для иностранцев, желающих работать оттуда удаленно. Аренда жилья для приезжих может стоить €1.

Таким образом, власти хотят увеличить население деревни, но повезет только 10 новоселам. Об этом пишет SchengenVisaInfo.

— Вы заинтересованы в удаленной работе из прекрасной Сардинии всего за €1? Желающие рискнуть получат непосредственную близость к нетронутой природе, великолепной кухне и невероятным близлежащим пляжам, — сказал в своем призыве местный совет.

Население деревни сократилось с 2013 года до 1 174 человек. Причина — миграция жителей в более крупные города.

В настоящее время работники из стран, не входящих в ЕС, которые хотят работать удаленно из Италии, могут получить временную рабочую визу. Этот тип визы позволяет им работать в течение определенного периода времени из Италии.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Оллолай пытается привлечь иностранцев. Провинция попала в заголовки международных газет сразу после того, как заявила, что продает заброшенные дома за €1 при условии, что владельцы отремонтируют их.

С тех пор совет деревни продал в общей сложности 13 домов. Три дома, которые находятся в плохом состоянии, все еще выставлены на продажу, а это означает, что желающие могут приобрести недвижимость и отремонтировать ее.

Теперь власти деревни надеются воспользоваться преимуществами людей, которые могут работать из любой точки мира.