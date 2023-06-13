Чорногорія, або, як її ще називають, Монтенегро – невелика держава Південно-Східної Європи на березі Адріатичного моря. Вона заслужено в топі найцікавіших туристичних напрямків. У затишній країні – монастирі та середньовічні пам’ятки, озера та національні парки. А ще – якісний пляжний відпочинок на Адріатичному узбережжі.

Факти ICTV з’ясували, на які курорти Чорногорії варто звернути увагу, що обов’язково подивитися під час подорожі та у скільки обійдеться відпочинок.

Загалом Чорногорію можна поділити на основні три регіони, які називаються Рив’єри.

Будванська Рив’єра

Один із найпопулярніших курортів країни, є головним центром туризму Чорногорії.

– На узбережжі Будви 35 пляжів, майже всі з дрібною галькою та зручним заходом у море. Курорт драйвовий і молодіжний. За активним відпочинком варто їхати саме туди, – радить туристична експертка Христина Саввіна.

Для любителів активного відпочинку на курорті чимало розваг: дайвінг, вейкбординг, парапланеризм і рафтинг. Є велика кількість екскурсій у районі Старого міста.

Центральна частина міста оточена потужною фортечною стіною зі стародавньою цитаделлю. А за 500 метрів від Старого міста розташований найвідоміший пляж Будви – Могрен, знаменитий своїми дивовижними краєвидами.

– За кілометр від Старого міста розташований острів святого Миколая. Цей безлюдний острів дуже популярний у туристів – він порівняно невеликий, але різко йде вгору, створюючи мальовничий обрив. А ще заслуговує уваги старовинний православний монастир Прасквіца, побудований ще в епоху Середньовіччя. Усередині – експонати, цікаві для любителів старовини. Зокрема, там є 5 тис. друкованих старовинних книг, – розповідає туристична експертка.

А ще – з Будви вирушають рейси туристичними маршрутами по всій Чорногорії.

Основні курорти Будванської Рив’єри: Будва, Бечічі, Рафаїлович, Святий Стефан, Петровац, Сутоморе і Бар.

Ульцинська Рив’єра

Для цієї місцевості характерна стійка сонячна погода – 217 сонячних днів у році. А ще – найчистіша вода Адріатичного моря.

Пляжі знамениті своїм базальтовим піском, він має специфічний сірий колір і не тільки підходить для відпочинку, а й корисний для лікування опорно-рухової системи. Все завдяки вмісту цілого комплексу корисних мінералів, йоду, солі кальцію і різних карбонатів.

– Не всі туристи розуміють і нормально сприймають такий колір піску. Деякі, побачивши, потім питають, а що це таке і чому так? Ми туристів завжди про це попереджаємо, – розповідає Христина Саввіна.

Регіон майже на кордоні з Албанією. Саме місто Ульцинь відоме не лише завдяки пляжам. Окрім старої частини міста варто відвідати палаци Балшича, старовинне місто Бар. А ще – обов’язково побувати на екзотичному базарі. Туристи їдуть туди, щоб насолодитися східним колоритом і купити місцеві продукти.

Головні курорти: Ульцинь і пляж Ада-Бояна.

Герцегновська Рив’єра

Сонячний регіон, де сонце світить впродовж 317 днів у році. Пляжі – на будь-який смак – галькові та піщані, а в околицях є маса мінеральних джерел.

– Окрему цікавість у туристів викликає Ігало, передмістя Герцег-Нові. Містечко відоме своїми мінеральними джерелами й лікувальними грязями, властивості яких використовують численні спа-салони, лікарні та оздоровчі заклади, розташовані тут. А інститут Ігало отримав визнання в усьому світі як бальнеологічний лікувальний заклад, – розповідає туристична експертка.

У місті донині збереглися три фортеці, історична частина міста й ботанічний сад із рідкісними деревами. Цікавою є й набережна – у Герцег Нові вона простяглася на кілька кілометрів.

Загалом це найзеленіше та найквітучіше місто Чорногорії. Ціни тут нижчі за середні по країні. А в магазинах багато італійських товарів, тому шопінг у Герцег-Нові цікавий.

Поціновувачі спокійного відпочинку зупиняються у малонаселених селищах, як-от Пераст, Рисан.

Основні курорти: Герцег-Нові, Котор, Тіват, Пераст і Рисан.

Коли краще їхати до Чорногорії

Пляжним сезоном вважають період із травня до жовтня. Температура води прогрівається приблизно до +22°C на узбережжі Адріатичного моря та до +24°C на курортах Которської затоки.

– Адріатичне море – це найчистіше море у світі, але воно не прогрівається так, як Середземне. Щоб саме купатися і був пляжний сезон – це має бути червень. Я навіть своїм туристам кажу – друга половина червня. Тоді море буде більш-менш прогріте. До того ж, коли їдеш на відпочинок до Чорногорії, варто розуміти, що це не класичний пляжний відпочинок. Я б сказала – навпаки, тут треба любити дивитися країну, – радить Христина Саввіна.

Де поїсти у Чорногорії

Чорногорія – смачна країна. Одна з небагатьох, де немає McDonald’s, бо він не прижився. Місцеві дуже відповідально ставляться до того, що їдять.

– Це дуже екологічна країна. Звісно, у країні є місцевий фастфуд. Якщо захочете перекусити, то тарілка ковбаси обійдеться у €1,5-2. Якщо ми говоримо про кафе, то сніданки коштуватимуть €5-8 на людину. Обід на людину коштуватиме від €10 до €15. Це з келихом вина. Є ще одна специфіка – дуже великі порції. Якщо ви страву не доїли, то спокійно можете взяти з собою, – розповідає Христина Саввіна.

А ось вечеря з келихом вина на пляжі обійдеться в середньому у €60 за двох.

Як дістатися Чорногорії та ціни

Найзручніший варіант – їхати до Чорногорії на авто. Однак з України також є автобусні тури, які стартують із Києва та Львова. Вартість – від 20 тис. грн на двох.

– У цю вартість входить проживання у віллі без харчування, проїзд і страхування. Зі сніданками чек буде від 25 тис. грн. Це на 7 ночей і 4 дні на дорогу туди-назад. Поїздка з Києва триватиме 36-38 годин за умови, що не буде затримок на кордоні. Зі Львова доведеться провести в дорозі 31-32 години, – розвідає туристична експертка.

Із 6 червня також стартували авіатури до Чорногорії. Є літаки з Молдови (Кишинів) та Польщі (Жешув). До останнього можна доїхати зі Львова. А до Кишинева – через Одесу. До речі, з Молдови переліт буде дешевшим.

– У червні тижнева путівка на двох із перельотом із Жешува та проживанням у готелі зі сніданками обійдеться у 52,5 тис. грн. З Кишинева буде дешевше – 50 тис. грн. Якщо розглядати проживання у віллах, то путівка обійдеться приблизно в 30-35 тис. грн, – розповідає Христина Саввіна.