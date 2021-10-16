Восени в парках особливо красиво – різнокольорове листя теплих відтінків, прохолодний, але ще не морозний вітерець, спокійна атмосфера. Ідеальне місце для того, щоб розвіятися і впорядкувати думки, насолодитися гарячим напоєм і просто посидіти на лавці.

Топ парків Києва, в яких варто погуляти восени – далі в матеріалі.

Парк Феофанія

Цей парк входить до складу природно-заповідного фонду України. В ньому поєднана краса природи і ландшафтного дизайну. Також на території Феофанії розташований Свято-Пантелеймонівський собор.

Приголомшливі краєвиди, озеро, альтанка та лавиці відволічуть вас від міських турбот. Тут можна як погуляти з другою половинкою, так і побути на самоті.

Адреса: вул. Академіка Лебедєва, 32.

Маріїнський парк

Один із найпопулярніших парків Києва, багатий на пам’ятки. Він був закладений ще в 1874 році.

На території Маріїнського парку стоїть Маріїнський палац, в який заздалегідь можна замовити екскурсію. Також біля нього розташовані Верховна Рада України та Кабінет міністрів України.

Крім того, в парку є фонтан і великий оглядовий майданчик, із якого відкривається краєвид на Дніпро та лівий берег Києва.

Адреса: вул. Михайла Грушевського.

Парк Володимирська гірка

Володимирська гірка більш відома серед жителів столиці як Володимирський парк. Оглядовий майданчик, ажурна альтанка, фонтан і пам’ятник Володимиру Великому.

У цьому парку красиво в будь-яку пору року, а з оглядового майданчика відкривається краєвид на частину Києва. Крім того, тут завжди вирує життя, виступають вуличні музиканти чи ляльковий театр.

Також, щоб дійти до парку зі сторони Майдану Незалежності, необхідно пройти знаменитий скляний міст.

Адреса: Володимирський узвіз, 1.

Парк Співоче поле

Тут завжди весело і багатолюдно, оскільки найчастіше проводяться якісь заходи, концерти і виставки. Так, наприклад, у жовтні проходить виставка хризантем Історія любові.

Парк розташований поруч із Києво-Печерською лаврою та має площу понад 30 га.

Адреса: вул. Лаврська, 31.

Голосіївський парк

Цей парк розбитий на кілька ділянок – регулярного стилю, пейзажного стилю та лісопарк. У ньому є дитячі майданчики, каруселі, бібліотека й озеро, на березі якого зазвичай сидять качки.

Крім того, до 31 жовтня в Голосіївському парку проходить виставка Світ велетнів, яка цікава не тільки дітям, а й дорослим.

Адреса: вул. Генерала Родимцева, 6А.

Фото: парк Феофанія, Depositphotos