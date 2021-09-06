Співак Павло Зібров із зеленими вусами варить чарівне зілля, мер Києва Віталій Кличко з намистом із іклів керує казковим плем’ям, а акторка Ольга Сумська – робить маску зі слизу болотних жаб. Публічні люди озвучили велетнів унікальної виставки, аналогів якої немає в світі.

Добрі та злі гіганти з книг і фільмів за допомогою технологій і голосів зірок ожили в Голосіївському парку. Тому якщо вам раптом захотілося відчути себе казковим карликом, що зустрів Гуллівера, то вам необхідно відвідати першу унікальну виставку анімованих велетнів.

Друїд Мірольд – один із понад ніж тридцяти рухомих казкових персонажів, яких придумали та створили в Україні. Він говорить голосом Павла Зіброва. Співак своїм персонажем задоволений.

Коли хтось проходить повз персонажа, то спрацьовує датчик і він починає говорити та рухатися.

– Вітаю тебе, друже, в моєму поселенні. Я вождь світу велетнів, – каже він голосом Віталія Кличка.

Організатори запевняють, що почали першими оживляти велетнів. І аналогів української виставки немає поки що ніде в світі.

Сама виставка – це історія, казка, в якій є сценарій від початку до кінця, у якій є персонажі з чіткою характеристикою.

Шоумен Анатолій Анатоліч вживається в роль велетня, якого він озвучував. І каже, що зрозумів, куди поведе дітей наступними вихідними.

– У мене троє дітей, тому ми постійно в пошуках, куди б сходити та що показати. Звичайно, я хочу приїхати сюди з дітьми. Вони не знають, що я озвучував велетня. Це буде для них сюрприз, – сказав він.

Велетні стоятимуть у київському парку до 31 листопада. Далі українську виставку повезуть у подорож Європою.

Фото: Світ Велетнів