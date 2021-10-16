Осенью в парках особенно красиво — разноцветные листья теплых оттенков, прохладный, но еще не морозный ветерок, спокойная атмосфера. Идеальное место для того, чтобы развеяться и привести мысли в порядок, насладиться горячим напитком и просто посидеть на лавочке.

Топ парков Киева, в которых стоит погулять осенью — далее в материале.

Парк Феофания

Этот парк входит в состав природно-заповедного фонда Украины. В нем объединена красота природы и ландшафтного дизайна. Также на территории Феофании расположен Свято-Пантелеймоновский собор.

Потрясающие виды, озеро, беседка и лавочки отвлекут вас от городской суеты. Здесь можно как погулять со второй половинкой, так и побыть в одиночестве.

Адрес: ул. Академика Лебедева, 32.

Мариинский парк

Один из самых популярных парков Киева, который богат на достопримечательности. Он был заложен еще в 1874 году.

На территории Мариинского парка стоит Мариинский дворец, в который заранее можно заказать экскурсию. Также возле него расположены Верховная Рада Украины и Кабинет министров Украины.

Кроме того, в парке есть фонтан и большая смотровая площадка, с которой открывается вид на Днепр и левый берег Киева.

Адрес: ул. Михаила Грушевского.

Парк Владимирская горка

Владимирская горка более известна среди жителей столицы как Владимирский парк. Обзорная площадка, ажурная беседка, фонтан и памятник Владимиру Великому.

В этом парке красиво в любую пору года, а с обзорной площадки открывается вид на часть Киева. Кроме того, тут всегда бурлит жизнь, выступают уличные музыканты или кукольный театр.

Также, чтобы дойти к парку со стороны Майдана Независимости, необходимо пройти знаменитый стеклянный мост.

Адрес: Владимирский спуск, 1.

Парк Певческое поле

Здесь всегда весело и многолюдно, поскольку чаще всего проводятся какие-то мероприятия, концерты и выставки. Так, например, в октябре проходит выставка хризантем История любви.

Парк расположен рядом с Киево-Печерской лаврой и имеет площадь более 30 га.

Адрес: ул. Лаврская, 31.

Голосеевский парк

Этот парк разбит на несколько участков — регулярного стиля, пейзажного стиля и лесопарк. В нем есть детские площадки, карусели, библиотека и озеро, на берегу которого обычно сидят утки.

Кроме того, до 31 октября в Голосеевском парке проходит выставка Мир великанов, которая интересна не только детям, но и взрослым.

Адрес: ул. Генерала Родимцева, 6А.

Фото: парк Феофания, Depositphotos