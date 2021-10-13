14 жовтня українці відсвяткують державне свято – День захисника і захисниць. У цю дату в Києві пройде чимало заходів – тематичні виставки, національно-патріотичні проекти, мистецькі акції тощо.

14 жовтня також святкують День українського козацтва та Покрову Пресвятої Богородиці. Крім того, в українців буде чотири вихідних поспіль – 14, 15, 16 і 17 число. Якщо ви ще не знаєте, куди піти на вихідних у Києві – читайте далі в матеріалі.

14 жовтня вшанують пам’ять загиблих за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Так, у цей день відбудеться Церемонія покладання квітів до пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні і Меморіального комплексу Героям киянам.

На території Співочого поля у Печерському ландшафтному парку пройде тематична мистецька акція, присвячена святу. А в мережі кінотеатрів Київкінофільм відбудеться показ документальних фільмів на відповідну тематику.

Крім того, з 11 до 17 жовтня в музеї Київська фортеця проходить виставка з фондів музею Козацька слава безсмертна, приурочена до Дня українського козацтва, який святкують 14 жовтня.

З 11 жовтня в читальному залі Державного архіву проходить виставка архівних документів, яка триватиме до 15 числа. А з 13 по 17 жовтня відбудеться статичний показ сучасних зразків озброєння і техніки сил безпеки і оборони на Михайлівській площі і Володимирському проїзді.

Також, з 12 жовтня проходить національно-патріотичний проект Захисникам рідної землі, в якому візьмуть участь вихованці Київського міського палацу дітей та юнацтва. Він триватиме до 17 числа.