14 октября украинцы отпразднуют важный государственный праздник — День защитника и защитниц. В эту дату в Киеве пройдет немало мероприятий — тематические выставки, национально-патриотические проекты, художественные акции и многое другое.

14 октября также празднуют День украинского казачества и Покров Пресвятой Богородицы. Кроме того, у украинцев будет четыре выходных подряд — 14, 15, 16 и 17 число. Если вы еще не знаете, куда пойти на выходных в Киеве — читайте далее в материале.

14 октября почтят память погибших за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Так, в этот день состоится Церемония возложения цветов к памятному кресту на Аллее Героев Небесной Сотни и Мемориального комплекса Героям киевлянам.

На территории Певческого поля в Печерском ландшафтном парке пройдет тематическая художественная акция, посвященная празднику. А в сети кинотеатров Киевкинофильм состоится показ документальных фильмов на соответствующую тематику.

Кроме того, с 11 по 17 октября в музее Киевская крепость проходит выставка из фондов музея Казацкая слава бессмертна, приуроченная ко Дню украинского козацтва, который празднуют 14 октября.

С 11 октября в читальном зале Государственного архива проходит выставка архивных документов, которая продлится до 15 числа. А с 13 по 17 октября состоится статический показ современных образцов вооружения и техники сил безопасности и обороны на Михайловской площади и Владимирском проезде.

Также, с 12 октября проходит национально-патриотический проект Защитникам родной земли, в котором возьмут участие воспитанники Киевского городского дворца детей и юношества. Он продлится до 17 числа.