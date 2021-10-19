Переміститися в Лондон, відчути себе героєм фільму про Гаррі Поттера чи побувати в місці, оповитому містикою. Чого тільки не зробиш заради гарних фото в Instagram, лайків та коментарів під ними.

Крім того, осінь – пора, яка має свої особливі відтінки, різнокольорове листя надає затишку і якоїсь певної атмосфери. А це означає, що всі вирушають фотографуватися в парки, але такими знімками вже нікого не здивуєш і безлічі лайків не збереш. Факти ICTV підготували добірку незвичайних осінніх локацій Києва для фото в Instagram – далі в матеріалі.

Червоний автобус

Червоний автобус не тільки додасть шарму вашому фото в Instagram, а й перемістить вас у туманну столицю – Лондон. До слова, саме звідти він і був привезений до Києва понад 20 років тому.

Знаменита локація актуальна в будь-яку пору року, а отже – рекомендуємо її запам’ятати.

Адреса: вул. Архітектора Городецького, 6.

Червона телефонна будка

Дотримуючись британської тематики, яка особливо гармонує з осінніми барвами, пропонуємо у вигляді Instagram-локації червону телефонну будку.

До слова, саме там ви знайдете червоний ретро-автомобіль. Тому може вийти серія оригінальних і незвичайних фото.

Адреса: вул. Дмитра Луценка, 8 (ЖК Британський квартал)

Парк Київського політехнічного інституту

Полюбляєте фільми про Гаррі Поттера? Сміливо вирушайте в парк Київського політехнічного інституту, головний корпус якого зачарує вас своєю красою та казковістю. На тлі такої архітектури фото, безсумнівно, будуть оригінальними і незвичними, та ще й у поєднанні з осінніми барвами.

Крім того, для повної картини можна вбратися у відповідний образ.

Адреса: проспект Перемоги, 37.

Будинок із химерами

Місце, оповите містикою та драмою, оскільки історія цієї споруди пов’язана із загибеллю доньки архітектора. На будинку безліч скульптур, які можна розглядати годинами.

Крім особистих фото, зроблених на тлі будинку з химерами, ви можете зробити окремі знімки скульптур. Особливо – якщо ваш профіль в Instagram містить відсилання до архітектури.

Адреса: вул. Банкова, 10.

Костел святого Миколая

Популярне місце серед фотографів – Костел святого Миколая. Будь-яке фото на тлі споруди буде ефектним та незвичним. Крім того, це чудова локація для знімків із другою половинкою.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 75.