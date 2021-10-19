Переместиться в Лондон, почувствовать себя героем фильма о Гарри Поттере или побывать в месте, окутанном мистикой. Чего только не сделаешь ради красивых фото в Instagram, лайков и комментариев под ними.

Кроме того, осень — пора, которая имеет свои особенные оттенки, разноцветные листья придают уюта и какой-то определенной атмосферы. А это значит, что все бегут фотографироваться в парки. Но такими снимками уже никого не удивишь и множества лайков не соберешь. Факты ICTV подготовили подборку необычных осенних локаций Киева для фото в Instagram — далее в материале.

Красный автобус

Красный автобус не только придаст шарма вашему фото в Instagram, но и переместит вас в туманную столицу — Лондон. К слову, именно оттуда он и был привезен в Киев более 20 лет назад.

Знаменитая локация актуальна в любое время года, поэтому рекомендуем ее запомнить.

Адрес: ул. Архитектора Городецкого, 6.

Красная телефонная будка

Следуя британской тематике, которая особенно гармонирует с осенними красками, предлагаем в виде Instagram-локации красную телефонную будку.

К слову, там же вы найдете красный ретро-автомобиль. Поэтому может получиться серия оригинальных и необычных фото.

Адрес: ул. Дмитрия Луценко, 8 (ЖК Британский квартал)

Парк Киевского политехнического института

Любите фильмы про Гарри Поттера? Смело отправляйтесь в парк Киевского политехнического института, главный корпус которого очарует вас своей красотой и сказочностью. На фоне такой архитектуры фото, без сомнений, будут смотреться оригинально и необычно, да еще и в сочетании с осенними красками.

Кроме того, для полной картины можно приодеться в соответствующий образ.

Адрес: проспект Победы, 37.

Дом с химерами

Место, окутанное мистикой и драмой, поскольку история этой постройки связана с гибелью дочери архитектора. На доме множество скульптур, которые можно рассматривать часами.

Кроме личных фото, сделанных на фоне дома с химерами, вы можете сделать отдельные снимки скульптур. В особенности — если ваш профиль в Instagram содержит отсылки к архитектуре.

Адрес: ул. Банковая, 10.

Николаевский костел

Популярное место среди фотографов — Николаевский костел. Любое фото на фоне сооружения будет выглядеть эффектно и необычно. Кроме того, это отличная локация для снимков со второй половинкой.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 75.