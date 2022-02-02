Ведуча реаліті Ревізори на порозі (Новий канал) Ганна Жижа розповіла, які речі входять у вартість номера і що можна забрати з готелю без докорів сумління.

За словами ведучої, речі, які розраховані індивідуально на кожного мандрівника, можна сміливо пакувати з собою.

– Шампуні, кондиціонери, гелі для душу, шапочки – без проблем беріть із собою. І одноразові капці сміливо можете класти у валізу. Вони є складовими індивідуального набору для кожного гостя, – розповіла Жижа журналу Добрі поради.

Про безкоштовні напої та їжу у вашому номері краще уточнювати окремо. Найчастіше чай, цукор, вода, кава – безкоштовні готельні компліменти.

А ось за напої із міні-бару завжди необхідно доплачувати окремо. Зазвичай прейскурант на його вміст лежить поруч. Дізнайтеся це перед заселенням, щоб потім вам не виставили рахунок із кругленькою сумою.

– А ще у номерах залишають різну канцелярію із зображенням логотипу готелю. Ручки, блокноти, листівки також можете забрати з собою, – каже ведуча.

Прем’єра реаліті Ревізори на порозі вже 14 лютого на Новому каналі.

Зауважимо, що через пандемію коронавірусу та численні обмеження, у 2021 році сформувалася нова культура подорожей та туристичні тренди.

Все більше мандрівників відкривають власні країни під зовсім іншими ракурсами – через це практично скрізь зросли витрати у внутрішньому туризмі. Крім того, все більше туристів обирають тривалі подорожі, продовжуючи їх до 10 ночей.