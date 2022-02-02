Ведущая реалити Ревизоры на пороге (Новый канал) Анна Жижа рассказала, какие вещи входят в стоимость номера и что можно забрать из отеля без угрызений совести.

По словам ведущей, вещи, которые рассчитаны индивидуально на каждого путешественника, можно смело паковать с собой.

– Шампуни, кондиционеры, гели для душа, шапочки – без проблем берите с собой. И одноразовые тапочки смело можете класть в чемодан. Они являются составляющими индивидуального набора для каждого гостя, — рассказала Жижа журналу Добрые советы.

О бесплатных напитках и еде в вашем номере лучше уточнять отдельно. Чаще всего чай, сахар, вода, кофе – бесплатные гостиничные комплименты.

А вот за напитки из мини-бара всегда необходимо доплачивать отдельно. Обычно прейскурант на его содержимое лежит рядом. Узнайте это перед заселением, чтобы потом вам не выставили счет с кругленькой суммой.

– А еще в номерах оставляют разную канцелярию с изображением логотипа гостиницы. Ручки, блокноты, открытки тоже можете унести с собой, — говорит ведущая.

Премьера реалити Ревизоры на пороге уже 14 февраля на Новом канале.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса и многочисленных ограничений в 2021 году сформировалась новая культура путешествий и туристические тренды.

Все больше путешественников открывают собственные страны под совсем другими ракурсами – поэтому практически везде возросли расходы во внутреннем туризме. Кроме того, все больше туристов выбирают длительные поездки, продлевая их до 10 ночей.