Авіакомпанія SkyUp відкриває пряме авіасполучення між Києвом та Мадридом із 18 жовтня.

Прес-служба компанії повідомляє, що рейси відбуватимуться два рази на тиждень – у понеділок та п’ятницю. З Києва літак відправлятиметься зранку.

Квитки на перші рейси можна купити за спеціальною ціною, ціна за переліт із Києва до Мадриду стартує з 534 грн, а у зворотному напрямку з 828 грн.

Далі ціна буде стандартною, з Києва до іспанської столиці можна буде вилетіти за 2 108 грн, а повернутися – за ціну від 2 402 грн.

Цьогоріч Іспанія потрапила у топ-10 популярних країн, за даними МЗС, правилами в’їзду до яких цікавились українці.

Країна посіла третє місце, а випередити за популярністю її вдалося лише Польщі та Італії.

Інформацію про правила в’їзду люди шукали на спеціальній інтерактивній мапі Міністерства закордонних справ.

За даними цієї мапи, громадяни України можуть потрапити до Іспанії після обов’язкового надання довідки про повний курс вакцинації.

Не потрібно робити і тестування на коронавірус, однак перед вильотом необхідно заповнити електронну анкету, яка є на сайті МЗС.

Після цього автоматично генерується QR-код, який потрібно показати під час посадки на рейс та після прибуття до країни.