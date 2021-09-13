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Найпопулярніші країни на інтерактивній карті МЗС: де відпочивають українці

13 Вересня, 16:05 Микола Олефіренко
Путешествие
Джерело: Unsplash

Міністерство закордонних справ опублікувало список 10 найпопулярніших країн, які цікавили користувачів інтерактивної карти МЗС найчастіше.

Українці цікавилися правилами в’їзду в наступні країни та держави:

  1. Польща
  2. Італія
  3. Іспанія
  4. Туреччина
  5. Греція
  6. Німеччина
  7. Чехія
  8. Франція
  9. Португалія
  10. Кіпр

Статистику створили на основі даних платформи про подорожі Tripadvisor, яка відображає актуальну інформацію про правила подорожей по всьому світу в період пандемії.

Сервіс популярний завдяки своїй актуальності — вся інформація регулярно оновлюється і перебуває в одному місці. В одних країнах досить надати негативний результат тесту на Covid-19, а в інших — пройти карантин.

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І хоча Єгипет не потрапив до рейтингу, навіть в умовах пандемії він користується величезною популярністю серед українців. Раніше МЗС повідомило, що в країні пірамід для українців відкрили україномовну гарячу лінію, де можна отримати консультацію щодо свого відпочинку.

За комфорт турбуватися не варто — з 1 листопада мінімальна ціна за проживання в 5-зірковому готелі складе $40 за людину, в 4-зірковому від $28. На ці заходи влада Єгипту пішла через конкуренцію між готелями, які знижують ціни в збиток комфорту відвідувачів. Уряд розробляє серію програм, спрямованих на відновлення туристичного сектора.

Джерело
МЗС
Теги
Відпочинок , подорож
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