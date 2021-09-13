Міністерство закордонних справ опублікувало список 10 найпопулярніших країн, які цікавили користувачів інтерактивної карти МЗС найчастіше.

Українці цікавилися правилами в’їзду в наступні країни та держави:

Польща Італія Іспанія Туреччина Греція Німеччина Чехія Франція Португалія Кіпр

Статистику створили на основі даних платформи про подорожі Tripadvisor, яка відображає актуальну інформацію про правила подорожей по всьому світу в період пандемії.

Сервіс популярний завдяки своїй актуальності — вся інформація регулярно оновлюється і перебуває в одному місці. В одних країнах досить надати негативний результат тесту на Covid-19, а в інших — пройти карантин.

І хоча Єгипет не потрапив до рейтингу, навіть в умовах пандемії він користується величезною популярністю серед українців. Раніше МЗС повідомило, що в країні пірамід для українців відкрили україномовну гарячу лінію, де можна отримати консультацію щодо свого відпочинку.

За комфорт турбуватися не варто — з 1 листопада мінімальна ціна за проживання в 5-зірковому готелі складе $40 за людину, в 4-зірковому від $28. На ці заходи влада Єгипту пішла через конкуренцію між готелями, які знижують ціни в збиток комфорту відвідувачів. Уряд розробляє серію програм, спрямованих на відновлення туристичного сектора.