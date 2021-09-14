Авиакомпания SkyUp открывает прямое авиасообщение между Киевом и Мадридом с 18 октября.

Пресс-служба компании сообщает, что рейсы будут проходить два раза в неделю — в понедельник и пятницу. Из Киева самолет будет отправляться утром.

Билеты на первые рейсы можно купить по специальной цене, цена за перелет из Киева в Мадрид стартует с 534 грн, а в обратном направлении с 828 грн.

Далее цена будет стандартной, из Киева в испанскую столицу можно будет вылететь за 2 108 грн, а вернуться — за цену от 2 402 грн.

В этом году Испания попала в топ-10 популярных стран, по данным МИД, правилами въезда в которых интересовались украинцы.

Страна заняла третье место, а опередить по популярности ее удалось только Польше и Италии.

Информацию о правилах въезда люди искали на специальной интерактивной карте Министерства иностранных дел.

По данным этой карты, граждане Украины могут попасть в Испанию после обязательного предоставления справки о полном курсе вакцинации.

Не нужно делать и тестирование на коронавирус, однако перед вылетом необходимо заполнить электронную анкету, которая есть на сайте МИД.

После этого автоматически генерируется QR-код, который нужно показать при посадке на рейс и по прибытии в страну.