Авиакомпания SkyUp открывает прямое авиасообщение между Киевом и Мадридом с 18 октября.
Пресс-служба компании сообщает, что рейсы будут проходить два раза в неделю — в понедельник и пятницу. Из Киева самолет будет отправляться утром.
Билеты на первые рейсы можно купить по специальной цене, цена за перелет из Киева в Мадрид стартует с 534 грн, а в обратном направлении с 828 грн.
Далее цена будет стандартной, из Киева в испанскую столицу можно будет вылететь за 2 108 грн, а вернуться — за цену от 2 402 грн.
В этом году Испания попала в топ-10 популярных стран, по данным МИД, правилами въезда в которых интересовались украинцы.
Страна заняла третье место, а опередить по популярности ее удалось только Польше и Италии.
Информацию о правилах въезда люди искали на специальной интерактивной карте Министерства иностранных дел.
По данным этой карты, граждане Украины могут попасть в Испанию после обязательного предоставления справки о полном курсе вакцинации.
Не нужно делать и тестирование на коронавирус, однако перед вылетом необходимо заполнить электронную анкету, которая есть на сайте МИД.
После этого автоматически генерируется QR-код, который нужно показать при посадке на рейс и по прибытии в страну.