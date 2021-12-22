Метапоисковик авиабилетов Aviasales назвал топ-10 мест, куда украинцы планируют отправиться на Новый год 2022.

На первом месте в поисковых запросах в период с 30 декабря 2021 по 10 января 2022 года — Рим (Италия). Однако на планы украинских туристов повлияют ограничения для въезда в эту страну.

Второе место занимает Грузия — 10%, третье и четвертое — Польша и Турция — 10%. Пятерку популярных стран среди украинцев на Новый год закрывает Испания — 7%.

В десятку также попали Венгрия — 7%, Чехия – 6%, ОАЭ – 4%, Шри-Ланка — 4%, Германия — 4%.

Города, в которые летят украинцы на новогодние праздники:

Рим;

Тбілісі;

Стамбул;

Будапешт;

Прага;

Коломбо;

Дубаї;

Барселона;

Мілан;

Варшава.

В этом году количество бронирований на новогодние праздники выросло в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем украинцы планируют поездку за 40 дней до даты вылета.

Стоит отметить, что дешевле всего украинцам обойдутся билеты в Европу. Средняя стоимость перелета в одном направлении экономкласса варьируется от 1 500 грн (Италия) до 2 600 грн (Испания). Среди самых популярных зимних направлений самыми дорогими стали ОАЭ от 5 300 грн и Шри-Ланка от 9 600 грн за билет в один конец.